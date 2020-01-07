武漢爆發肺炎疫情 美國駐中國使館發布警訊

（中央社北京7日綜合外電報導）中國爆發不明原因肺炎疫情，美國駐中國大使館今天發布警訊，提醒目前在中國旅行的美國民眾應避開動物，並避免接觸病患。

武漢上週首次通報原因不明的肺炎病例，此後至少已增加至59例。武漢是華中地區的大城市，人口超過1100萬。

中國衛生部門官員已排除傳染力強的SARS病毒死灰復燃，此前網路瘋傳SARS再度爆發令人不安的消息。10多年前的SARS疫情造成數百人死亡。

美國大使館發布「注意並做好平常的預防措施」的公衛警訊，並呼籲曾造訪武漢的美國公民若覺得身體不適，應「儘速」就醫。

這波不明原因肺炎疫情爆發的時間點就落在中國春運前幾週。農曆新年假期是中國交通運輸高峰時期。每逢春運，數以百萬計的民眾搭乘巴士、火車與飛機等大眾交通運輸工具。

香港當局表示，21人近日自武漢返港後出現類流感症狀已入院治療，不過沒有人被證實已感染原因不明的新型病毒株。

儘管如此，香港衛生官員已將應變級別提升至「嚴重」，並實施擴大監控措施。

根據武漢市衛生健康委員會表示，目前感染不明原因病毒性肺炎的59人中，雖有7人病情嚴重，但至今沒有死亡病例。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）1090107