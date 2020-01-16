日本現首例新型冠狀病毒肺炎 專家：勿過度恐慌

（中央社東京16日綜合外電報導）日本國內出現首起新型冠狀病毒肺炎病例，日本專家今天表示，現階段人傳人的傳染極為有限，雖說日本國內已出現病例，但也沒有必要過度恐慌。

日本共同社今天報導，日本國內出現首起新型冠狀病毒肺炎病例，目前除了這名男性以外，暫無其他出現疑似感染症狀的患者。日本政府厚生勞動省表示，這名曾前往中國湖北省武漢市，目前居住在日本神奈川縣的中國籍男子，確定感染新型冠狀病毒肺炎。

日本放送協會（NHK）報導，熟悉傳染病的川崎市健康安全研究所所長岡部信彥說，患者很清楚曾到武漢，在哪裡感染很明確，現階段人傳人的傳染也極為有限，雖說日本國內已出現病例，但也沒有必要過度恐慌。

另一方面，岡部說，有關這次被確認的新型冠狀病毒性質，目前所知仍很少，考量到理論上病毒性質發生變化，就容易變成人傳人或帶有高度病原性，有必要關注未來發展。

他說，考量到日本境內感染流感的風險更高，雖然不用特別繃緊神經，但徹底洗手及避免到人潮擁擠的地方，採取預防流感的對策應該就可以充分預防被傳染。

專精傳染病問題的東北大學教授押谷仁說，雖然新型冠狀病毒可能發生「有限度」的人傳人，但現階段要引發大規模傳染可能性很低。

押谷仁說，這個理由可以從與患者密切接觸的醫療人員未被傳染，及發生病例後並未接二連三出現病例來看，「並未出現像2003年中國及亞洲的SARS疫情那樣有效且持續性的人傳人徵兆」，不過，未來仍有必要密切關注傳染是否擴大。

他說，雖然目前看來新型冠狀病毒造成的重症程度比SARS來得低，但不能否定在中國可能出現大規模傳染；早日掌握感染來源、弄清整體情況有其必要。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1090116