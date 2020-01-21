防肺炎疫情擴散 澳洲將啟動武漢旅客入境篩檢

（中央社雪梨21日綜合外電報導）農曆春節假期將至，澳洲首席衛生官員墨菲今天說，雪梨機場將開始針對從中國武漢前來的旅客進行篩檢，以防新型冠狀病毒肺炎疫情擴散。不過當局警告，恐難徹底防堵疫情蔓延。

路透社報導，中國當局證實已有超過200人感染類似嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的武漢肺炎，武漢市累計4起死亡病例。

中國湖北省武漢市爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，泰國、日本和南韓也出現感染病例，令人憂心國際航空旅行可能助長疫情散播。世界衛生組織（WHO）將這種目前出現「有限度」人傳人現象的肺炎病毒命名為2019新型冠狀病毒（2019－nCoV）。

墨菲（Brendan Murphy）說，檢疫官員將自23日起，對每週從武漢飛抵雪梨的3個航班乘客進行篩檢。

澳洲當局將提供資料手冊給這些旅客，並要求他們告知自己是否發燒或懷疑自己可能感染這種病毒。

但他強調，這些措施只能提供有限的保護。

墨菲在坎培拉告訴記者：「你無法徹底預防疫情蔓延至國內。潛伏期可能長達一週。」

「這只能識別高風險人群，並確保高風險人群了解相關情況，也知道該如何就醫。」

中國旅客是澳洲最大觀光客源，去年吸引超過100萬名中國觀光客造訪，每週則有大約160個航班從中國飛往澳洲。

傳染性流行病專家、英國醫療慈善組織維康信託基金會（Wellcome Trust）主任法拉爾（Jeremy Farrar）說：「武漢是疫情爆發中心，而春運又是中國農曆新年的一大盛事，務必保持高度警戒。之後還會出現更多感染病例。」

法拉爾說：「這波疫情令人極為擔憂。不確定性和缺口依然存在，但如今已證實這種病毒會在人與人之間傳播。」

截至目前，世衛並未建議對中國實施貿易或旅行限制，但有一個獨立專家小組可能給出這類或其他建議，以限制疫情擴散。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1090121