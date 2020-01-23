印度為含糖飲料全球第二大市場 營養失調問題大

（中央社記者康世人新德里23日專電）醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）最新系列論文指出，印度是全球第二大含糖飲料市場，含糖飲料與超加工食品的使用，加重印度肥胖與體重不足等雙重營養失調的負擔。

專家指出，發育中的孩子若經常喝含糖飲料或食用超加工食品（ultra-processed food），將出現兩種問題，一是肥胖問題，二是導致食慾不振及營養不良造成體重不足，這都會影響孩子正常發育。

印度「務實雜誌」（Down to Earth）引述美國北卡羅來納大學教堂山分校的營養學教授波普金（Barry M. Popkin）表示，雖然印度含糖飲料人均銷量低於其他國家，但市場總銷量僅次於中國，人均消費量也快速成長。

論文談到，超加工食品的總體消費導致大小食品零售商取代生鮮市場的零售革命，加上市場掌控權的顯著變化，大幅擾亂了營養水準。

中國、孟加拉和印度的個案研究率先讓外界察覺上述轉變，之後的研究也發現非洲出現這種趨勢。

論文指出，在中低收入國家，全球與國家公共部門不再是飲食的主要影響因素，反而是食品零售商、農業綜合企業、全球食品公司及食品服務業，加上當地企業與農民直接簽供應合約，才是民眾飲食的主要影響因素。

論文指出，在印度等中低收入國家，都市化導致人口向城市遷移、收入成長、基礎建設改善及貿易自由化等因素，使得民間對食品業的投資增加，超加工食品消費因此持續成長。

這項研究也發現，婦女就業也是另一因素。職業婦女人數和婦女工作時間增加，造成家庭對立即可食用或加熱可食用的食品需求提高。這種對食品準備和消費的便利性，被稱為超食品加工革命。

來自巴西、伊朗、墨西哥、海地、瓜地馬拉、印度、南非和菲律賓的證據顯示，學校內外攤販販售的食物，包括洋芋片、餅乾、冰淇淋、油炸食品、含糖飲料、漢堡、披薩和糖果等，由於營養較差，加重了對健康的危害。

刺胳針系列論文中也提到，根據在印度普恩（Pune）市的3組研究顯示，營養不良是一項挑戰，還加重非傳染性疾病的負擔。

論文表示，營養不良也增加瘧疾、肝炎、急性腹瀉與痢疾、登革熱等各種疾病的感染率，且印度發育遲緩兒童被發現缺乏益生菌，體內卻有許多引起發炎的細菌。（編輯：韋樞、林憬屏）1090123