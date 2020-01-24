135名武漢旅客抵菲 民航官員：會把他們送回去

（中央社記者陳妍君馬尼拉24日專電）武漢肺炎蔓延之際，菲律賓宣布無限期停飛武漢往返班機，但已有135名來自武漢的旅客昨天抵達菲律賓。菲國民航官員今天說，會用4班飛機把他們送回去。

ABS-CBN新聞網報導，菲律賓昨天宣布停飛往返武漢班機，但這135名旅客在此之前已抵達卡利波（Kalibo）國際機場。

菲律賓民航委員會（CAB）法律部門主管薩莫迪歐（Wyrlou Samodio）表示，菲律賓皇家航空和菲律賓泛太平洋航空將用4班飛機把這些旅客送回武漢。

卡利波機場是進出菲國觀光勝地長灘島（Boracay）主要門戶，而中國是菲律賓第2大旅客來源國，去年1到10月，有149萬9524人次中國旅客造訪菲律賓；2018年有125萬5258人次中國旅客抵菲。

薩莫迪歐接受DZMM電台訪問時說：「他們必須回去，因為他們在這裡只是觀光客。」

他並未說明這135名旅客回中國的航班時間。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，菲律賓衛生部次長杜明戈（Eric Domingo）說，今天起，中國抵菲航班旅客都會被要求填寫健康申報表，旅客必須揭露曾造訪地點、健康狀況等個人資訊。

菲律賓民航委員會執行長阿西亞（Carmelo Arcilla）說，他們已下令航空公司依循標準作業程序監控可能感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）的旅客，空服員也被要求密切觀察出現病徵的旅客。

菲律賓交通部長杜加德（Arthur Tugade）要求相關部門因應農曆春節預計將湧入菲國的旅客，採取一切必要措施防堵新型冠狀病毒擴散。（編輯：林憬屏）1090124