更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎蔓延 台商廠區管控嚴密成員工庇護所
產經

武漢肺炎蔓延 台商廠區管控嚴密成員工庇護所

專題／大數據專家進國會 高虹安重教育盼培養科技人才
政治

專題／大數據專家進國會 高虹安重教育盼培養科技人才

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡
生活

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看
生活

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
早安世界》防堵武漢肺炎 國內防疫口罩全數徵用分配
首頁 / 國際

武漢肺炎構成全球緊急事件 中國：避免反應過度

最新更新：2020/01/31 08:17

（中央社紐約聯合國總部30日綜合外電報導）中國常駐聯合國代表張軍今天表示，北京正在就世界衛生組織（WHO）宣告2019新型冠狀病毒疫情構成國際公衛緊急事件一事進行評估，呼籲避免反應過度而引發負面效應。

張軍說：「對抗這種冠狀病毒，我們仍處於非常關鍵的階段。國際團結極為重要，為此，所有國家都應該抱持負責任的態度。」

他表示：「我們理解其他國家的關切，但我們也應該聽取世衛秘書長的建議…他說他對中國的努力有絕對的信心。」

張軍說，避免「反應過度而引發負面效應」很重要。

世衛今天宣布武漢肺炎構成「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC），是史上第6度宣告，確認疫情對中國之外的國家有風險，需要國際社會一致應對，但呼籲各國不要限制對中國的旅行或貿易。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，此舉並非對中國的不信任投票，相反地，世衛對中國控制疫情的能力充滿信心；並提到前幾天在北京與中國領導人習近平會面，「絕不懷疑」中國對透明度以及對保護人民的承諾。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1090131

延伸閱讀
武漢封城 日本政府將派包機撤僑泰國證實第2起武漢肺炎病例 疫情暫無爆發之虞

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報