武漢肺炎構成全球緊急事件 中國：避免反應過度

（中央社紐約聯合國總部30日綜合外電報導）中國常駐聯合國代表張軍今天表示，北京正在就世界衛生組織（WHO）宣告2019新型冠狀病毒疫情構成國際公衛緊急事件一事進行評估，呼籲避免反應過度而引發負面效應。

張軍說：「對抗這種冠狀病毒，我們仍處於非常關鍵的階段。國際團結極為重要，為此，所有國家都應該抱持負責任的態度。」

他表示：「我們理解其他國家的關切，但我們也應該聽取世衛秘書長的建議…他說他對中國的努力有絕對的信心。」

張軍說，避免「反應過度而引發負面效應」很重要。

世衛今天宣布武漢肺炎構成「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC），是史上第6度宣告，確認疫情對中國之外的國家有風險，需要國際社會一致應對，但呼籲各國不要限制對中國的旅行或貿易。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，此舉並非對中國的不信任投票，相反地，世衛對中國控制疫情的能力充滿信心；並提到前幾天在北京與中國領導人習近平會面，「絕不懷疑」中國對透明度以及對保護人民的承諾。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1090131