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馬國沙巴州禁中國航班入境 台港澳班機無影響

最新更新：2020/02/01 21:09

（中央社記者郭朝河吉隆坡1日專電）馬來西亞沙巴州亞庇國際機場發表聲明表示，目前僅禁止中國來往沙巴的航班，台灣、香港和澳門直飛班機並沒有受到影響。

亞庇國際機場發表聲明表示，州政府在1月30日發出禁止中國班機直飛沙巴的新政策，但這並不包括從港澳台3地飛來沙巴的班機。而且從昨天起，所有來自中國的航班已經停駛。

中國往來沙巴的航班每週高達117趟，受影響城市包括深圳、上海、廣州、杭州、福州、昆明、成都、天津、溫州、義烏、寧波、西安及廈門。

受到禁飛令影響的航空公司包括亞洲航空、中國南方航空、馬印航空、馬來西亞航空、廈門航空、上海航空及長龍航空。

這意味著，若中國人要進出沙巴州，將必須先前往中國境外的城市轉機，才能順利入境。

中國駐馬來西亞大使白天昨天表示，對沙巴州政府這項禁令感到非常難過，認為這項決定太過苛刻，希望馬中的民間來往與商業貿易活動不應受到2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）的疫情影響，因此要求州政府能重新考慮這項決定。惟沙巴州政府至今仍維持決定。

至於與沙巴州比鄰的砂勞越州政府則在今天下午頒布禁令，明確禁止所有中國人及過去2週曾到訪中國的人士入境，以防範武漢肺炎疫情蔓延。（編輯：馮昭）1090201

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