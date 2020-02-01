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撤僑包機將抵安卡拉 土耳其：境內無確診案例

最新更新：2020/02/01 23:18

（中央社記者何宏儒安卡拉1日專電）土耳其的撤僑包機稍早搭載包括喬治亞、亞塞拜然、阿爾巴尼亞僑民在內的42人從中國武漢起飛，預定數小時後抵安卡拉。衛生部長克扎今天表示，境內無武漢肺炎確診案例。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，土耳其武裝部隊的這架空中巴士A400M軍用運輸機從武漢起飛後曾在蒙古首都烏蘭巴托降落加油，再重新起飛。

撤離的42人包括32名土耳其人，其餘為喬治亞、亞塞拜然、阿爾巴尼亞僑民。執行撤僑行動的官員指出，乘客健康狀況良好，氧氣濃度和血壓都正常。當地時間下午在烏蘭巴托降落加油時，執行任務的衛生專家再度檢查他們的身體狀況，確認無異狀。

克扎（Fahrettin Koca）今天就2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）召開第5次科學委員會會議後表示，包機上42名乘客都無身體異常跡象。

包機預定於當地時間晚間8時抵達安卡拉，包括執行任務的20人在內，機上所有人員將被送往安卡拉布拉克醫院（Zekai Tahir Burak Hospital），在單人房中隔離14天。

他表示，截至目前，土耳其境內沒有武漢肺炎病毒確診案例。（編輯：林憬屏）1090201

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