美國確診首例康復中 武漢肺炎治療現曙光

（中央社記者周世惠舊金山2日專電）美國疾病管制暨預防中心（CDC）日前宣布美國境內首起武漢肺炎確診病例出現在西雅圖。這名病患住院並接受實驗性的藥物治療，發病12天後健康情況已好轉。

這位有武漢旅遊史的35歲男子於1月15日返回美國後，19日到西雅圖市郊的普羅維登斯醫療中心（Providence Medical Center）接受治療，當時他已經咳嗽4天，有輕微發燒。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）21日宣布，此為美國境內2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）的首起確診病例。

這名男子住院第8天後，身體健康狀況已經逐漸改善。醫療團隊記錄這名男子的治療過程，發表於31日出版的新英格蘭醫學雜誌（the New England Journal of Medicine）。

普羅維登斯醫療中心的醫師庫克（Dr. Jay Cook）對西雅圖的KOMO新聞電台（KOMO Newsradio）表示，「這篇論文相當技術性，但達給大眾的訊息是醫生成功治癒了美國首起新型冠狀病毒確診案例」。

論文指出，這名男子在確診後第4天，儘管症狀輕微，體內的病毒指數高，到了住院第7與第8天（生病第11與第12天），男子體內的病毒指數降低，身體呈現良好狀態。

論文提到，醫療中心在男子住院的第7天，採用實驗性的反病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）。

提供這款新藥的吉利德科學公司（Gilead Sciences）1月31日發布新聞稿指出，瑞德西韋在全球並非批准或核可的藥物療法，也尚未證實安全或有效，在醫生的要求與當地主管機關的支持下，提供瑞德西韋給新型冠狀病毒的少數病例緊急使用。

吉利德科學公司強調，目前沒有相關資料顯示瑞德西韋能對抗新型冠狀病毒，不過瑞德西韋對動物體內與體外的實驗顯示能對抗中東呼吸症候群（MERS）和嚴重急性呼吸道症候群（SARS）病毒病原體，這兩種病毒與2019新型冠狀病毒在結構上有相似性。

截至發稿時間為止，美國有8起確診的新型冠狀病毒案例。根據世界衛生組織（WHO）資料，全球已有超過萬人感染武漢肺炎、300多人死亡，主要集中在中國地區。（編輯：周永捷）1090203