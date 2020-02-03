英國防疫神經鬆 480名武漢抵英乘客仍失聯

武漢肺炎已導致中國超過360人死亡，全球積極防疫，但英國防疫神經沒有繃緊，有480名從武漢入境的乘客目前仍失聯中，而載送民眾前往隔離的巴士司機甚至沒有配戴口罩。。（韓國疾病管理本部／韓聯社提供）

（中央社記者戴雅真倫敦3日專電）武漢肺炎已導致中國超過360人死亡，全球積極防疫，但英國防疫神經沒有繃緊，有480名從武漢入境的乘客目前仍失聯中，而載送民眾前往隔離的巴士司機甚至沒有配戴口罩。

根據英國政府專頁，截至2月2日，英國已經有266人接受2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）檢測，結果264人為陰性，2人確診。武漢肺炎病毒正式名稱為2019新型冠狀病毒。

從1月10日至24日之間，共有1466名乘客、95名機組員搭乘直飛班機從武漢飛抵英國，當中162名乘客、53名機組員已經離境，866人度過潛伏期，英格蘭公共衛生署正試圖聯繫其他乘客。

若將數字計算一下可發現，衛生署正「試圖聯繫」的人數竟然高達480人。

英國目前有2起確診病例，正接受專業治療，一人是約克大學學生，另一人則是他的母親。搭乘撤僑班機從中國返英的83人正在接受14天隔離，有11人於昨天返國，加入隔離行列。

不過，「每日郵報」（Daily Mail）報導，昨晚抵達的11人當中，僅有10人轉送英格蘭牛津郡（Oxfordshire）的布萊茲諾頓皇家空軍基地（RAF Brize Norton）阿羅公園醫院（Arrowe Park Hospital）隔離，因為有一人感到身體不適，被送往不同的醫療院所。

此外，相較於各國在撤僑時嚴陣以待，英國政府的防疫神經顯然沒有繃緊，接送返英民眾前往隔離的巴士司機被拍到沒有配戴口罩。

第一批83人於1月31日抵達英國後，搭乘7輛巴士前往隔離，但「每日郵報」報導，根據現場拍攝到的照片，儘管巴士上有身穿防護衣的醫護人員，所有巴士司機都沒有穿防護衣，甚至連口罩都沒戴。而從機場前往隔離醫院的路程長達172英里（約276公里）。

報導指出，這些影像傳出後引發憂心，司機們將進行自主隔離。

巴士營運公司Horseman Coaches發言人表示，政府官員告訴他們司機無需戴口罩，因為乘客在中國已經隔離8天，且在確定沒有發病症狀後才獲准上機。

公司內部人士告訴「每日郵報」：「我要澄清，我們都是接受（衛生部）指示。我們的司機沒有決定權，他們是被告知這麼做。」

衛生部則表示，司機之所以沒有配戴防護裝置，是因為感染的機率「非常低」。7輛巴士上都有一名身穿特殊防護設備的醫護人員，以防乘客在旅途中出現發病症狀。

報導指出，據知在從武漢撤僑的班機上，機師與機組員同樣沒有配戴口罩，但目前不知道他們是否也被告知需要自主隔離。（編輯：林憬屏）1090203