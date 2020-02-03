隔離像度假 撤離武漢美僑安置在空軍基地很安心

因新型冠狀病毒疫情而撤離武漢的美僑，目前將近200人安置在南加州一處空軍基地隔離兩週。圖為1月29日飛抵美國加州的一批美僑正下飛機前往隔離區。（美聯社）

（中央社河濱市3日綜合外電報導）因2019新型冠狀病毒疫情而撤離武漢的美僑，目前將近200人安置在南加州一處空軍基地隔離兩週。一名被隔離者說，被安置在軍事基地裡「很安心」。

美聯社（AP）報導，旅居中國上海的主題遊樂園設計師麥柯伊（Matthew L. McCoy）表示：「我們全都樂意待在這裡，確保我們未受感染且大眾很安全。」

包括麥柯伊在內共有195人上週搭乘包機自武漢返美，公衛官員原要求他們待在加州河濱郡（Riverside）馬奇空軍預備基地（March Air Reserve Base）觀察並檢測3天。俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情源自武漢市。

但美國政府1月31日下令這批美僑隔離兩週，因公衛部門官員相信，至少需兩週時間才能確定是否感染，目前為止他們都沒有發病徵兆。

195名美僑1月29日搭乘包機自中國武漢返美，待在加州河濱郡馬奇空軍預備基地（圖）觀察。（美聯社）

這是1963年至今，美國聯邦政府首次下達隔離指令。1963年爆發天花疫情期間，一名婦女結束瑞典行返美後被隔離，她無法證明之前曾接種疫苗。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）主管梅森尼爾（Nancy Messonnier）表示：「我們了解這項措施可能會被視為太嚴厲了，我們寧可被牢記是反應過度，也不願留下低估形勢的印象。」

上月31日晚間，美國政府宣布公衛緊急事件，並表示，凡自包括武漢在內湖北省返美的美僑也將隔離兩週，美國國務院正計劃派遣更多包機，載運美僑撤離武漢。

由於爆發疫情，中國政府宣布人口1100萬的武漢市封城，旅居上海的麥柯伊到武漢出差而受困當地，其他被撤離的包括美國政府人員及其眷屬。

麥柯伊指出，對於隔離的指令「大家都非常安心」，「首先我們要確認完成所有檢測」。

河濱郡公衛部門發言人阿瓦略（Jose Arballo Jr.）表示，馬奇空軍預備基地位於洛杉磯以東97公里處，安置於其中的美僑住在飯店式房舍，並且散步做運動打發時間，有些人戴著口罩。

阿瓦略說，截至1月31日止，基地裡的美僑沒有出現發病徵兆，美國疾病管制暨預防中心表示，檢測結果陸續送抵CDC，目前都呈陰性反應。

麥柯伊表示，他可以在基地的房裡工作，且他的電腦還可以連結電視螢幕，孩子們在戶外玩，每個人盡可能讓彼此放鬆心情。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）1090203