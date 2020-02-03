SARS後首見 全台急徵調醫護助武漢台商檢疫

（中央社記者張茗喧台北3日電）武漢台商今晚包機返台後將隔離檢疫14天。指揮中心近日緊急徵調醫護人員，除原本薪資外，另給予津貼補償，醫師每人每天1萬元、護理人員5000元，是繼SARS後首度啟動徵調措施。

中國武漢肺炎疫情嚴峻，為防疫情襲台，返台台商都需隔離檢疫14天，隔離地點、隔離措施引發外界關注，中央流行疫情指揮中心昨天透露將以軍營、部會閒置的會議及住宿場所為優先考量，可能有3到4個據點。

中央流行疫情指揮中心監測指揮官莊人祥今天表示，根據「傳染病防治法」第53條，中央流行疫情指揮中心成立期間基於防疫必要，可能有檢疫隔離需求，將依照「指定徵用設立檢疫隔離場所及徵調相關人員作業程序與補償辦法」徵調相關人員協助隔離檢疫。

莊人祥說，為了保障隔離民眾個資，參與徵調的醫護人員都須簽訂保密條款，接受徵調的醫護人員、醫事人員以及行政人員，除了可領有原本機構發給的薪資，指揮中心將另外發給醫護人員津貼，醫師每人每日新台幣1萬元、護理人員5000元、其他醫事人員2000元、行政人員1500元。

莊人祥指出，未來會針對需要照顧人數來評估需要的醫護人力，除了醫師、護理師外，可能會徵調影像醫學、鑑驗人員等相關醫事人員協助檢疫，這是繼嚴重急性呼吸道症候群（SARS）之後首度啟動徵調辦法。

至於是否已完成相關徵調工作、預計徵調多少醫護人員等，莊人祥僅表示，相關徵調工作都在進行當中，確切參與人數不便透露。（編輯：陳清芳）1090203