法國安置撤回僑民最人道 隔離在濱海度假村

（中央社巴黎3日綜合外電報導）中國武漢爆發2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情，引發各國紛紛從武漢撤僑，其中法國將首批撤回的人士安置在一處濱海度假村，堪稱最人道的隔離方式，但引起附近居民不安。

法國第一架撤僑專機1月31日抵達隆河河口省卡里勒魯埃鎮（Carry-le-Rouet），機上接回的183人將在當地濱海度假村隔離14天。小鎮就在馬賽（Marseille）南方約30公里。

法國網路媒體The Local報導，隔離民眾一天測量兩次體溫，最好是早晚餐前各一次，並將體溫告知負責追蹤醫療狀況的護士。除了這些例行公事，他們住在這個濱海度假村內可說自由自在。

部分隔離民眾在早上利用海景觀賞日出，其他民眾則漫步在飯店建築周圍，或趁天氣不錯時在戶外閱讀。

卡里勒魯埃鎮中心像是夏令營，而非醫院或健康中心，青少年可以打排球、小孩子可以玩彩色粘土，還有成人享用咖啡的歡樂空間。

這些遭隔離民眾抵達卡里勒魯埃鎮時，適逢當地每年2月舉行的「海膽節」登場。每年都有遊客前來品嘗海膽、各式貝類及其他海鮮。

鎮長蒙塔尼亞克（Jean Montagnac）表示：「民眾感到恐慌。」他形容卡里勒魯埃鎮居民當前情緒狀態像是「精神錯亂」，有居民打電話到他的辦公室，詢問應如何是好。

蒙塔尼亞克指出：「但我並不擔心。如果出現（感染新型冠狀病毒）病例，他們將被限制在幾乎無法接近的地方。」

法國第二架撤僑專機昨天搭載254人從武漢返國，機上36人疑似出現感染症狀；當局今天表示，其中16人已返回各自國家，留在法國的20人接受病毒測試都呈陰性反應。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1090203