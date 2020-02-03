世衛秘書長籲勿限制旅行 卻說家人求他別去北京

世衛秘書長譚德塞（圖）說當前沒理由限制旅行及貿易，但他也說家人曾求他別去北京。（圖取自twitter.com/who）

（中央社記者唐佩君布魯塞爾3日專電）世界衛生組織執行委員會會議今天起舉行，針對國際嚴防武漢肺炎對中國採取旅行限制，世衛秘書長譚德塞說當前沒理由限制旅行及貿易，但他也說家人曾求他別去北京。

隨著2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）在中國的確診人數增加及向其他國家蔓延，根據外媒統計，入境限制措施方面，美國、澳洲、新加坡、紐西蘭和越南下達禁令，禁止近期造訪過中國的外籍人士入境，許多航空公司也取消往來中國的航班。

第146屆世界衛生組織（WHO）執委會會議今天在日內瓦登場，新型冠狀病毒疫情成為受矚目的議題，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）上午發表2019年工作報告表示，預防中國境外增加新病例主要工作是降低人傳人，但他強調當前沒有理由針對旅行及國際貿易採取限制，呼籲所有國家執行基於證據的一致決定。世衛願向相關國家說明。

譚德塞持續讚揚中國的抗疫工作，並說欽佩中華人民共和國主席習近平對疫情的掌握以及指揮工作，認為中國盡最大努力，很好抑止了中國境外的新發病例。

但他也說，上週前往北京會見習近平，當時他女兒說不要去，那裡很危險，他解釋危險可能性不高，即使在中國各地的風險也不一樣，在北京討論時即著重處理病毒來源，好好控制能減緩向別的地方傳播。

中國國家主席習近平（右）1月28日在北京會見世界衛生組織秘書長譚德塞（左）。（檔案照片／中新社提供）

出席這場執委會議的中國代表也在發言中批評國際採取的一系列限制。

這位代表說，世衛雖宣告新型冠狀病毒構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），但不建議採取任何旅行與貿易限制，2014年國際伊波拉應對評估小組曾表示，採取額外的國際運輸限制，可能會使一些疫情國因擔心受到限制措施影響，而不再主動向世衛報告訊息，反而會加重疫情蔓延。

他說，然而有些國家近來還是採取一系列旅行及貿易限制，包括禁止過去14天內曾造訪中國的人士入境，暫停發放簽證及取消航班等，這些措施與世衛建議嚴重不符，指習近平說，國際社會此時更需要公正看待，不要過度負面解讀或製造人為恐慌，這會嚴重干擾影響疫情防控。（編輯：郭中翰）1090203