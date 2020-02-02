WHO一再讚揚中國防疫 吳釗燮：住在平行時空嗎

（中央社記者顧荃台北2日電）外交部長吳釗燮今天表示，世界衛生組織的領導幹部，一再讚揚中國在武漢肺炎防疫上採取有效措施，讓很多人想問「這些人是不是住在平行時空？這些人是在說哈囉？」

武漢肺炎疫情延燒，世界衛生組織（WHO）兩度召開緊急會議，卻都排除台灣專家參與。

吳釗燮上午召開國際記者會時表示，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）與突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）等領導幹部，近期對於台灣參與問題與中國的說法引起很多爭議與嚴重批評，例如說中國防疫透明、採取有效防疫措施等，一而再再而三讚揚中國，讓很多人想問，「這些人是不是住在平行時空？這些人是在說哈囉？」

另外，萊恩日前曾說，台灣專家參與WHO相關諮詢、以及臨床和實驗室等工作，充分參與並充分了解所有發展情況，對此國際組織司司長陳龍錦表示，WHO的說法不正確，而且很容易誤導國際視聽。

陳龍錦說，台灣的武漢肺炎疫情剛爆發時，疾管署馬上通報WHO，但WHO只說會把相關資訊轉給相關專家；疾管署之後也把每一次的確診病例通報WHO，但到目前為止，都沒有從對口得到即時、有用的資訊，導致疾管署要想辦法蒐集最新疫情資訊，影響防疫工作。

陳龍錦指出，台灣在WHO技術性會議的參與，從2009年到2019年，台灣一共申請參加187場會議，只獲准參加57場，被拒絕約70%的會議，證明WHO的說法跟事實不符。

對於外界有聲音認為台灣是否有必要一直尋求參與WHO，吳釗燮回應，台灣有防疫需要，透過第二手或延遲時間取得防疫資訊可能不夠周延或即時，要加入WHO的努力不會停止；不能參與WHO不僅對台灣不公平，對其他能獲得台灣支援的國家也不公平，加入WHO是努力的目標，也得到友邦跟許多友好國家支持。

WHO執行委員會預定2月3日至8日舉行會議，有關台灣的推案規劃，陳龍錦表示，今年的推案將呈現國際上對台灣參與WHO、世界衛生大會（WHA）與相關技術性會議活動的強力支持，這幾天也看到日本、美國、加拿大等國，都明確表達台灣應受邀以觀察員地位參加WHA。

陳龍錦說，已經請友邦還有友好國家，在即將召開的執委會裡為台灣強力發言，相信今年聽到國際對台灣的支持會比往年更多、更強。（編輯：林淑媛）1090202