武漢肺炎 日央行總裁：對經濟影響恐大於SARS

（中央社記者楊明珠東京4日專電）中國武漢爆發2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情，日本銀行（央行）總裁黑田東彥今天在眾議院預算委員會表示，疫情對經濟的影響可能大於2003年SARS疫情。

2019新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情擴大，黑田今天在眾議院預算委員會表示，中國國內經濟活動已因此受到抑制，加上製造業供應鏈、中國觀光客減少等問題，不僅對日本，對世界經濟整體的影響令人擔憂。

黑田說，有別於2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）當時的情況，目前中國經濟的存在感非常大，供應鏈也擴及全球，因此有必要密切關注這波新型冠狀病毒疫情所造成的影響，影響可能變大。

他說：「疫情對我國的經濟、物價影響如何，有必要對今後的金融市場動向抱持最大關注。」他希望透過20國集團（G20）等國際會議進行意見交換，在必要的時刻做出必要的措施，以做好萬全因應。

黑田被問到是否有必要追加放寬金融時表示，如果有必要，將毫不猶豫追加放寬金融，這以前就說過了，但現階段要談有什麼內容，在時間上似乎還太早了些。（編輯：林憬屏）1090204