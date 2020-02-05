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韓國成功分離武漢肺炎病毒株 致力開發疫苗新藥

最新更新：2020/02/05 13:21

（中央社記者姜遠珍首爾5日專電）韓國疾病管理本部今天宣布，已成功自新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）確診患者的檢體分離出病毒株，將與科學界共享訊息，以致力開發武漢肺炎相關疫苗和新藥。

韓國網路媒體News 1今天報導指出，韓國疾病管理本部宣布，從確診患者呼吸道檢體（痰等）成功分離出來的病毒株，名稱定為BetaCoV/Korea/KCDC03/2020，用細胞接種培養下，呈現增殖現象，從基因序列研判，證明是從新型冠狀病毒分離出來的。

韓國疾病管理本部表示，韓國成功分離出來的病毒株與中國（武漢和廣東）、法國、新加坡、德國等國的病毒基因序列一致（99.5%－99.9%），遺傳因子並沒有發現有變異。

報導指出，韓國分離出來病毒株相關訊息已向世界衛生組織（WHO）旗下世界流感監視網GISAID報備，相信國內外研究人士將活用這項訊息。

韓國疾病管理本部長鄭銀敬表示，分離出來的有關病毒株訊息，對開發研製診斷劑、治療劑、疫苗等是不可或缺的資源，為活絡相關研發，將與有關部會及擁有資格的相關機關分享這項成果。（編輯：陳永昌）1090205

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