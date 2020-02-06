馬來西亞沙巴令滯留中國遊客 7天內離境否則遣送

（中央社記者郭朝河吉隆坡6日專電）馬來西亞沙巴州是全球首個全面禁止中國航班地區，今天宣布，最多僅會延長滯留沙巴的中國遊客簽證7天，方便他們離境，一旦過期，將會嚴格執行將中國遊客遣送回國的政策。

沙巴州首席部長沙菲益（Shafie Apdal）表示，目前沙巴州將會寬限中國遊客的簽證延長1次，天數為7天，主要是沙巴州已經全面禁止中國航線，因此希望受影響的遊客能透過其他管道，例如購買馬來西亞國內線轉機飛回中國。

他強調，延長7天已是極限，因為如果州政府無限期讓中國遊客延長簽證，將會讓更多人有藉口無限期停留在沙巴州。

沙菲益補充，沙巴州是全球首個因2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情全面禁止中國航班的地區，體現了州政府希望以抗疫為主要任務，並藉此保護州內人民的健康。一旦疫情獲得控制，沙巴州未來還是非常歡迎中國遊客。

目前，馬來西亞發給中國人的普通簽證有效期為3個月，一次入境可停留30天。普通簽證是一次性簽證，一般不能延期，除了因健康原因、航班問題而不能及時回國，可憑有關醫院和航空公司出具證明函到馬來西亞移民局辦理簽證延期。

目前馬來西亞有10起確診病例，分別為9名中國人及1名馬國公民，其中1名中國籍女童已經痊癒出院。（編輯：陳永昌）1090206