美國肯亞同意 就雙邊貿易協議展開磋商

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國和肯亞今天同意展開協商，可望促成美國與肯亞首次雙邊貿易協議。美國對中國在非洲大陸的投資行為日益擔憂。

美國總統川普與肯亞總統甘耶達（Uhuru Kenyatta）在白宮會面後，宣布有意就貿易協議展開正式會談。

川普指示貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）對國會發出正式通知，欲依照快速貿易協商法來舉行會談。

萊特海澤在聲明中說：「我們認為和肯亞的這項協議有助補強非洲區域整合。」他預測這項協議也將在美國國會獲得兩黨廣大支持。

肯亞需要提升出口來替國內數百萬年輕人創造工作機會，並支撐強勢貨幣收入。近年來，肯亞境內美國觀光客人數增加，也有愈來愈多像Alphabet Inc的公司在當地投資。

甘耶達曾在美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）論壇上表示，肯亞在美國的非洲成長與機會法（Africa Growth and Opportunity Act）期限屆滿前，積極確保肯亞經濟前景無虞。

非洲成長與機會法讓非洲撒哈拉沙漠以南國家在2025年以前可以免關稅、免限額出口數千項產品到美國。甘耶達表示，美國和肯亞雙方都渴望能盡快採取進一步行動。

他說，新的貿易協議可望讓肯亞成為美國企業在非洲和非洲以外地區生意往來的樞紐，為肯亞致力爭取獨立期間、與美國建立起的緊密關係重新注入活力。

甘耶達表示，正是由於肯亞和美國都抱持相信自由、民主和企業的共同價值，讓他相信美國能夠、也應該成為非洲大陸選擇的合作夥伴。

肯亞指派的貿易部長梅納（Betty Maina）表示，美國官員5月將來到肯亞，甘耶達希望能在2年內完成貿易協議。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1090207