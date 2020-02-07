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LED背包表明我是台灣人避歧視 土耳其社媒熱議

最新更新：2020/02/07 21:43

（中央社記者何宏儒安卡拉7日專電）武漢肺炎疫情蔓延，一位旅土耳其的台灣民眾背LED背包，表明「我不是中國人，我是台灣人」，以避免被誤認來自中國而遭到歧視。這段影片今天在社群媒體引發熱議。

土耳其報紙「共和報」（Cumhuriyet）網站今天以「因應冠狀病毒，台灣遊客這麼做」為題，上傳一段在伊斯坦堡渡輪碼頭拍攝的影片。內容顯示，一名男性遊客背著LED背包，螢幕上以土耳其文依次顯示：「我不是中國人，我是台灣人，為土耳其而失去生命也在所不惜。」

其中最後一句話是許多土耳其民眾耳熟能詳的民族主義口號。

上傳@ElifAybigee推特帳號的這段18秒影片已吸引近115萬次點閱，被轉推逾4600次。報導指出，這位台灣遊客的作法引起旁人注意，也已經在社群媒體上引發熱議。

武漢肺炎疫情蔓延全球，各國無不拉警報。許多旅外台灣人被誤認是中國人而遭到歧視。一位旅土耳其的台灣民眾就表示，曾遭路人針對性地呼喊「你是病毒」，因而跟對方吵架。

旅土耳其台灣人看到影片後紛紛表示「真的太有才」、「佩服」，甚至討論是否進行團購。

一名住在安卡拉的土耳其民眾則表示，這是他所看過將科技運用得最淋漓盡致的創意。（編輯：王永志）1090207

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