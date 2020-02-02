武漢肺炎歐洲延燒 華人遭歧視事件屢傳

（中央社記者戴雅真倫敦2日專電）2019新型冠狀病毒疫情升溫，歐洲多國傳出確診病例，華人臉孔在歐洲遭受歧視的案例也隨之增加，英國傳出有中國學生戴口罩遭到騷擾，恐慌情緒蔓延令人憂心。

英國目前有2起2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）確診病例，正接受專業治療。約克大學證實，其中一人是在校生。「每日郵報」報導，這名在校生來自中國，另一名確診病例是他的母親。

隨著確診病例出現，英國各地藥局傳出口罩缺貨，網路上的口罩被炒出高價。根據亞馬遜網站，10個外科口罩甚至開出49.99英鎊（約新台幣2000元）。然而，即使買到口罩，戴著口罩在路上走也有其他風險。

英國學生報The Tab報導，雪菲爾大學（University of Sheffield）一名中國籍女研究生1月30日下午1時戴著口罩獨自在街上行走時，遭到言語及肢體騷擾。

雪菲爾華人社區中心表示，這起事件顯現缺乏文化上的理解。員工說，這名女學生被問為何要戴口罩，是不是有什麼問題。她感到害怕，沒有回答。這名學生狀況還好，她也不想要提告，她理解這是因為大眾不了解整體情況。

曼徹斯特大學亞裔碩士生潘山姆（Sam Phan）在「衛報」投書表示，對亞洲人的刻板印象和病毒一樣迅速傳播，他搭巴士、走在街上時都有類似經驗，隨著新型冠狀病毒疫情占據頭版，身為亞裔的他越來越感到不愉快。

他寫道，巴士上，他一坐下，隔壁男子立刻拿起行李換座位；在火車上，他聽到隔壁乘客討論週末計畫，其中一人說：「如果我是你，我就不會去中國城，他們有那種病。」他也聽到一名女子大聲談話，說著她朋友和中國學生工作過一陣子，真擔心朋友會把病毒傳染給她。

潘山姆說，類似情況時有所聞，他的朋友在學校圖書館只要一坐下，對面的人就會收拾東西離開。

他說，身為英國公民，他和這些人感染病毒的可能性其實一樣高，但所有東亞人種在這時候都被視為一體。不論是來自中國非感染區，甚至來自其他國家，對他們而言都一樣。

歐洲其他國家也傳出類似情況。「衛報」報導，在中國旅客最愛造訪的歐洲國家義大利，聖西西利亞音樂院（Santa Cecilia Conservatory）院長朱利安尼（Roberto Giuliani）叫中國、日本與韓國學生在找醫師確定沒有感染前不要到校上課，他因此受到批評。

義大利「共和報」（La Repubblica）在網站刊登一張照片，顯示羅馬特里維噴泉附近的一家咖啡廳張貼告示，禁止所有來自中國的人入內。

義大利最多華人居住的普拉托（Prato）地區華裔議員王小波（Marco Wong）說：「不幸的是，這場疫情帶來的必然影響之一就是仇外情結。」

他說：「如果有中國籍同學，家長就不讓孩子去上課。有人在網路上發文，要大家不要去中國店舖和餐廳。假新聞到處流竄，像是有個義大利人聲稱人在武漢，知道有關秘密實驗室製造出病毒的秘辛。」

在法國，民眾紛紛以#JeNeSuisPasUnVirus （我不是病毒）的標籤分享自己的故事。一名年輕女子在推特（Twitter）發文說：「並非所有亞洲人都是中國人，並非所有中國人都在中國出生、到過中國。一名亞洲人咳嗽，不代表感染冠狀病毒。因為病毒而侮辱亞洲人，就像是因為炸彈攻擊事件而侮辱穆斯林。」（編輯：郭中翰）1090202