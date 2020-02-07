更多編輯台推薦新聞：
蘇貞昌：衛生紙原料沒有缺 現在搶買只會虧錢
政治

蘇貞昌：衛生紙原料沒有缺 現在搶買只會虧錢

鑽石公主號陷武漢肺炎疫情 競爭對手在推持邀網友送暖
國際

鑽石公主號陷武漢肺炎疫情 競爭對手在推持邀網友送暖

2020年奧斯卡金像獎倒數 精彩重點搶先看
娛樂

2020年奧斯卡金像獎倒數 精彩重點搶先看

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美1月大幅新增22.5萬就業人口 失業率略升至3.6%

最新更新：2020/02/07 23:19

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國勞工部今天公布，1月美國新增22萬5000名非農業就業人口，遠多於經濟學家預期，主要歸功於建築業和休閒餐旅業新增就業人口大增。1月失業率則上升0.1個百分點至3.6%。

路透社報導，美國1月新增就業人口遠多於經濟學家預估的16萬人。法新社報導，最新數據也創下去年1月以來單月最高紀錄。美國開年就業數據耀眼，將是經常誇耀任內經濟成績、並在今年尋求連任的美國總統川普所樂見。

由於美國今年1月氣溫偏暖，深受氣候變化影響的美國建築業1月新增多達4萬4000名就業人口，幾乎是去年每月平均新增的4倍；休閒餐旅業也大增2萬1000名就業人口。此外，醫療業1月新增3萬6000名就業人口。

總體而言，美國1月勞動參與率上升0.2個百分點至63.4%，勞工平均時薪也增加7美分至28.44美元。

儘管美國1月失業率略微升高，但可能歸因於勞動力增加，更多人重返就業市場。美國失業率事實上仍停留在接近50年來最低水準。

勞工部的報告顯示，美國過去3個月平均每月新增21萬1000名就業人口。這和去年川普開啟多邊貿易戰場、導致美國經濟降溫，每月平均僅新增17萬5000名就業人口相較，呈現穩健改善。（譯者：張正芊）1090207

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報