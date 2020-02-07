美1月大幅新增22.5萬就業人口 失業率略升至3.6%

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國勞工部今天公布，1月美國新增22萬5000名非農業就業人口，遠多於經濟學家預期，主要歸功於建築業和休閒餐旅業新增就業人口大增。1月失業率則上升0.1個百分點至3.6%。

路透社報導，美國1月新增就業人口遠多於經濟學家預估的16萬人。法新社報導，最新數據也創下去年1月以來單月最高紀錄。美國開年就業數據耀眼，將是經常誇耀任內經濟成績、並在今年尋求連任的美國總統川普所樂見。

由於美國今年1月氣溫偏暖，深受氣候變化影響的美國建築業1月新增多達4萬4000名就業人口，幾乎是去年每月平均新增的4倍；休閒餐旅業也大增2萬1000名就業人口。此外，醫療業1月新增3萬6000名就業人口。

總體而言，美國1月勞動參與率上升0.2個百分點至63.4%，勞工平均時薪也增加7美分至28.44美元。

儘管美國1月失業率略微升高，但可能歸因於勞動力增加，更多人重返就業市場。美國失業率事實上仍停留在接近50年來最低水準。

勞工部的報告顯示，美國過去3個月平均每月新增21萬1000名就業人口。這和去年川普開啟多邊貿易戰場、導致美國經濟降溫，每月平均僅新增17萬5000名就業人口相較，呈現穩健改善。（譯者：張正芊）1090207