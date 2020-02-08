越南武漢肺炎13例 宣布成功分離新型冠狀病毒株

（中央社河內8日專電）越南衛生部7日表示，境內新增一例武漢肺炎確診病例，至今累計病例增至13例。此外，當地衛生機構也宣布，已成功分離出新型冠狀病毒的病毒株，有助治療方案與疫苗研發。

快訊新聞網站7日引述越南衛生部報導，新增2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）確診病例是一名來自北部永福省（Vinh Phuc）的29歲女子。

報導指出，這名女子與另7名同事之前被公司派往中國武漢市受訓，1月17日返回越南，之後被隔離觀察與採樣送檢，檢體呈現新型冠狀病毒陽性反應。在這8人當中，除了這起新增病例以外，已有5人確診感染新型冠狀病毒。

這名女子返國後沒有發燒與咳嗽等症狀，但檢驗結果仍對新型冠狀病毒呈現陽性反應，目前在永福省三島縣（Tam Dao）醫療中心接受隔離，健康情況良好。

越南1月下旬發現武漢肺炎首例，至今累計確診病例13例，先後在胡志明市、中部青化省（Thanh Hoa）、河內市與永福省發現與隔離治療，其中3人已治癒出院，另有數百起疑似病例在各醫院隔離觀察與檢驗。

此外，越南中央衛生與流行病研發院昨天宣布，已成功培養製成新型冠狀病毒，以及分離出來病毒的病毒株，有助於病毒快速檢測、病患治療方案與疫苗研發等。

為防堵武漢肺炎疫情擴散蔓延，越南政府最近積極採取強有力的防疫措施，包括入境管制、從中國撤回大批僑民與隔離、允許全國各校園停課、限制舉行聚集活動、取消各廟會等活動、嚴處口罩等醫療用品價格哄抬，以及嚴加查核並制止疫情假訊息製造和傳播等。（編輯：陳惠珍）1090208