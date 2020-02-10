武漢肺炎蔓延 英國稱疫情構成嚴重迫切威脅

（中央社倫敦10日綜合外電報導）英國政府今天示警，2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）疫情是「嚴重又迫切的威脅」，並宣布保護社會大眾的多項新措施。

英國衛生部發表聲明指出：「新型冠狀病毒的感染和傳播，對公共衛生構成嚴重又迫切的威脅。」

截至目前為止，英國有4起2019新型冠狀病毒確診病例，於此同時凡是從武漢返回英國的國民，將被隔離觀察14天。2019新型冠狀病毒疫情源自中國武漢市。

目前已知疫情至少擴散至27國及地區，造成900多人死亡，除了香港與菲律賓各有1人喪命，其餘病故的患者都是在中國境內。

英國衛生部宣布延緩或防範2019新型冠狀病毒傳染的多項新措施。發言人表示：「我們正在強化規則，好讓我們能持續對個人採取隔離措施，以確保他們健康。若公衛職業人士認為他們可能把病毒傳染給其他民眾，也會納入隔離。」

據「星期日泰晤士報」報導，伊波拉病毒共同發現者、倫敦衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene& Tropical Medicine）院長皮歐特（Peter Piot）表示，他對於病毒的快速傳播，以及每天的「龐大」新增病例感到「越來越感憂心」。2019新型冠狀病毒的危險性高於伊波拉病毒。（翻譯：曹宇帆/核稿：張正芊）1090210