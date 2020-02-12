武漢疫情 馬來西亞央行：首季經濟成長料受挫

（中央社記者郭朝河吉隆坡12日專電）馬來西亞國家銀行（BNM，馬來西亞中央銀行）總裁諾珊茜雅（Nor Shamsiah Mohd Yunus）今天表示，武漢肺炎疫情預料將衝擊今年經濟成長，尤其首季表現將會首當其衝。

她今天召開媒體匯報會表示，去年馬來西亞全年經濟成長僅有4.3%，創下10年來最低；目前2019冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）毫無預警席捲全球，預料馬來西亞旅遊業與製造業都受到嚴重影響。

她說明，由於疫情尚未落幕，許多人擔心受到感染的情況下，紛紛減少外出，導致到訪馬來西亞的旅客減少。另外，中國許多地方封城，大型工廠紛紛停工，之後將會造成許多負面連鎖反應。

諾珊茜雅認為，由於武漢肺炎的全球疫情還未達到最高峰，目前很難預測對總體經濟的影響，仍需視疫情演變以及各國應對疫情的策略而定。馬來西亞政府將會公布一些新的財政振興措施，她呼籲人民不要太過驚慌，並保證政府將繼續推動經濟。

她表示，馬來西亞曾經歷過多次疫情，根據歷史數據顯示，疫情來襲時雖然會在短期內壓抑經濟成長，但受到控制後也會強勢反彈。目前將繼續觀望局勢，待疫情有好轉訊息後，國家銀行將在3月底發布常年報告書時，一併公布今年的經濟成長預測數據。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：馮昭）1090212