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麥克萊契全美擁30新聞事業 申請破產股票將下市

最新更新：2020/02/14 07:34

（中央社記者徐薇婷華盛頓13日專電）美媒報導，在全美擁有30間媒體事業的新聞機構麥克萊契已申請破產保護，將自紐約證券交易所下市。不過，機構主席強調，麥克萊契仍是體質強韌，會持續致力於獨立新聞工作。

美聯社（AP）等多家美國媒體今天報導，起源於1857年的新聞機構麥克萊契（McClatchy）已向紐約南區破產法院申請破產保護，其重整計畫尚待擔保債權人、債券持有人及退休金擔保公司（Pension Benefit Guaranty Corp）批准。

麥克萊契擁有30間新聞媒體事業，其中包括「邁阿密前鋒報」（Miami Herald）、「堪薩斯城明星報」（Kansas City Star）。在依據美國破產法第11章申請破產保護後，麥克萊契將會重組，但旗下媒體仍會持續正常營運。

麥克萊契已向總部位於芝加哥的信用貸款公司，取得5000萬美元的債務人持有破產資產融資。這筆資金若再加上麥克萊契平常營運現金流量，將能為其提供足夠運作資金。

隨著越來越多閱聽人選擇透過網路取得新聞資訊，麥克萊契營運雖受到影響，但也努力轉型。麥克萊契表示，公司電子版訂閱用戶數量超過20萬，同比增長幾乎達到50%，收益目前占40%並持續成長。

不過，麥克萊契預期去年第4季收益只會達1億8390萬美元，較前一年下降14%﹔機構去年整體收益也預計會較2018年減少12.1%，代表其年收益恐連續6年下滑。麥克萊契股票預期將自紐約證券交易所下市。

但機構主席麥克萊契（Kevin McClatchy）表示，公司營運體質仍然強健，並會繼續家族連續5代對獨立新聞工作的承諾。（編輯：陳永昌）1090214

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