武漢撤離人員檢測呈陰性 土耳其解除42人隔離

（中央社記者何宏儒安卡拉14日專電）土耳其衛生部長克扎今天宣布，自中國武漢撤離的人員經過14天隔離，最終檢測結果呈現陰性，「沒有發現病毒，42人解除隔離」。

俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）持續肆虐中國，疫情延燒全球。

土耳其撤僑包機1日從武漢載回32名土耳其、6名亞塞拜然、3名喬治亞、1名阿爾巴尼亞公民後，包括執行任務人員在內，機上61人都送往安卡拉一家沒有收治其他病患的醫院隔離14天。

土耳其多安通訊社（DHA）報導，克扎（Fahrettin Koca）今天宣布：「簡而言之，今天的結果為陰性，沒有病毒，42人解除隔離。」

克扎強調，他們將可繼續正常生活。外國公民將於明天返回各自國家。

克扎同時表示，土耳其研發的武漢肺炎檢驗試劑將對海外出口。他12日曾表示，研發團隊目標於75分鐘內產生診斷結果。

英國廣播公司土耳其語網（BBC Turkce）報導，克扎今天指出，土耳其研發的試劑組可於90至120分鐘內產生診斷結果，準確性為99.6%，德國和法國的檢驗試劑則都需要3個小時。

克扎說，土耳其已經接獲來自一個國家的一萬份試劑組訂單，將於未來幾天內供貨，另外3、4個國家也提出類似請求。（編輯：王永志）1090214