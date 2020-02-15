武漢撤僑返美勇媽：延長自我隔離讓別人安心

（中央社記者周世惠舊金山14日專電）「寧可隔離久一點，好讓別人安心」。一對母女日前搭乘美國撤僑班機離開武漢，在加州一處空軍基地隔離14天後返家，他們深深感恩重獲自由以及擁有彼此。

世界衛生組織（WHO）2月11日將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）。目前全球破6萬人確診，超過1300人死亡，美國有15起確診。

巴羅艾托網路新聞（Palo Alto Online）12日報導，特貝卡（Esther Tebeka）畢業於武漢大學，她曾任記者，目前在巴羅艾托經營針灸診所。

今年元旦，她把兩個年幼孩子交給丈夫，自己帶著當時放寒假、就讀高中的大女兒去中國旅遊，隨後探視住在武漢的親人。

1月23日武漢實施封城後，特貝卡多次聯絡美國大使館了無音訊，她到美國政府的網站登記母女倆的資訊請求協助。

終於一封來自美國官方的電郵改變了他們的回程，當時約有千位美國人困在武漢，只有200多人能搭上第一班撤僑飛機。特貝卡告訴信使報（The Mercury News），她馬上回覆答應買兩張分別為1100美元的機票，並接受身體檢查。

特貝卡和女兒先到阿拉斯加的安克拉治機場中轉，接受身體檢查和身分查核後，才飛往美國加州。

上月29日抵達美國後，他們在南加州河濱郡（Riverside County）馬奇空軍預備基地（March Air Reserve Base）隔離14天。母女倆住在兩個相鄰的小房間、共用一間浴室，每天接受身體檢查、一天測量兩次體溫，早上10時聽簡報。

軍事基地沒有提供網路，母女倆多數時間留在各自的房間。

解除隔離當天是2月11日，特貝卡的丈夫帶著兩名幼子開車接母女倆返家，特貝卡擁抱孩子們，流下喜悅的眼淚。

特貝卡告訴巴羅艾托網路新聞：「更加感恩生活，我從這經驗體悟到不應該把生活上的任何事情看成理所當然，即使是我們呼吸的空氣也一樣。」

即使檢疫結果呈陰性，她知道外界對於2019年冠狀病毒疾病的疑慮，她說，「會待在家中自我隔離更久一點」。

「這不是世界末日」。特貝卡接受ABC7電視新聞訪問說：「我們沒有生病，但如果怎樣，我寧願自我隔離久一點，讓別人感覺好一點、讓別人覺得安全一點。」（編輯：周永捷）1090215