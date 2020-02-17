鑽石公主號武漢肺炎疫情嚴峻 美國撤僑包機抵日

（中央社記者楊明珠東京16日專電）在日本橫濱港碼頭外進行檢疫隔離的豪華郵輪鑽石公主號今天再添新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）70起確診病例，累計355例，要將船上美國公民接回的兩架美國包機今晚抵達東京。

曾載過一名感染俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）患者的鑽石公主號3日晚間返回日本橫濱港後，在碼頭外進行隔離，之後陸續傳出船上人員確診，至今有355人確診，其中有一名60歲台灣籍婦女及一對曾寫信給總統蔡英文求救的台灣籍父子。

這對台灣籍父子的父親85歲，兒子40多歲。父親13日確診，14日下船送醫治療。兒子今天收到確診通知，是昨天日本厚生勞動省公布的確診67人當中之一。截至今天晚間，這名兒子還在船上等待下船送醫。

這位中年的兒子對中央社表示，今天這麼晚了還沒被帶下船送醫，大概就是等明天上午了。他很期待日本政府安排他與被送醫的老父在同家醫院治療。此外，他還擔心自己和父親的大件行李不知該如何處理。

駐日代表處掌握到的訊息是鑽石公主號有22名台灣籍乘客及2名台灣籍工作人員。目前駐日代表處正在協調有關包機將船上台灣籍人士接回國的事宜，原則上是19日。

日本放送協會（NHK）報導，美國政府已派出2架包機要接回鑽石公主號上的美國公民，兩架包機今晚10時30分（台灣時間9時30分）抵達東京羽田機場。

鑽石公主號上約有380名美國籍人士，日本自衛隊於晚間11時起用大巴士將下船的美國籍人士載運到羽田機場搭乘包機，預計17日清晨從羽田機場起飛返回美國。這些美國公民返國後，需進行14天檢疫隔離。

NHK報導，多家美國主流媒體連日從日本連線報導鑽石公主號的情形，美國國內希望趕緊安排船上美國公民返國的聲浪增高。

加拿大政府昨日宣布將安排包機接回鑽石公主號上的加國公民，但未說明何時派遣包機。加拿大政府之所以決定接回公民，主要是認為鑽石公主號上的乘客面臨很特殊的狀況，以及想減輕對日本醫療體系的負擔。

香港政府也宣布將安排專機早日接回鑽石公主號上的香港人。

日本厚生勞動省表示，鑽石公主號乘客中有介於60多歲至80多歲的男女19人目前病情重症化，在加護病房治療。19人當中有18人確診武漢肺炎，1人呈陰性反應。19人當中15人有慢性病。

厚生勞動省指出，將對鑽石公主號上的全體乘客進行檢查，檢查結果呈現陰性反應者預定可在19日至21日這3天下船，但如果是在船上與確診者同室者，還需停留14天進行隔離。

日本各地武漢肺炎疫情延燒。東京都政府今天宣布新增5人確診，其中2人與13日確診的計程車司機有關。

日本朝日新聞報導，東京都13日一名70多歲計程車司機確診，他於1月18日出席東京一場在屋形船上舉行的新年會。今天東京公布確診者中有一名60多歲計程車男性司機與計程車司機的30多歲男性家屬確診。

此外，與參加這場新年會的另一位確診者有近距離接觸的一名60多歲醫療從業男性也確診。

和這場新年會參加者有近距離接觸者，14日有2人、15日有7人確診。東京都政府表示，其中70多歲的屋形船男性員工1月15日、16日曾接待來自中國湖北省武漢市的旅客。

與屋形船新年會無關的部分，東京都政府今天宣布，住在東京都的一名30多歲男性及住在埼玉縣的一名60多歲計程車司機確診。兩人發病前14天內無武漢旅遊史。這名30多歲的上班族男性與15日確診的40多歲上班族男性曾一同研修、聚餐。

愛知縣政府今天也公布一名60多歲男性確診，目前愛知縣累計5人確診。

截至今晚，日本的確診病例，鑽石公主號累計355人、檢疫官與自治體職員2人、從武漢回來的包機13人、中國籍觀光客等12人。其餘還有日本境內的確診者32人，總計武漢肺炎確診者共414人。

有確診者的地區涵蓋北海道、埼玉縣、千葉縣、東京都、神奈川縣、愛知縣、京都府、大阪府、奈良縣、和歌山縣、沖繩縣。（編輯：陳彥鈞）1090217