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因應疫情 世衛籲勿反應過度

最新更新：2020/02/18 03:42

（中央社日內瓦17日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天警告，不可採取「全面措施」來因應武漢肺炎疫情；並指出，在中國以外地區只有「極少數」人染病。

世衛並指出，武漢肺炎致死率只有2%上下，低於其他冠狀病毒疾病，比如嚴重急性呼吸道症候群（SARS）和中東呼吸症候群（MERS）。

這個國際組織的官員反對一項建議，即停止一切乘船出遊活動，以避免再度掉入傳染陷阱，一如目前停泊在日本外海的鑽石公主號郵輪。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在瑞士日內瓦告訴記者：「採取措施應該與情況成比例，全面措施不可能有幫肋。」

世衛緊急計畫負責人萊恩（Michael Ryan）說：「如果我們因為可能有某個人接觸到某種可能的病原體這種萬分之一的機率就中斷世界上一切搭船出遊活動，那該停止的活動就沒完沒了了。」

他說，即使在疫情中心湖北省武漢市，患病率也只是每10萬人中有4人；「這是個非常嚴重的疫情，有可能惡化，但我們必須顧及實際感染人數。在湖北以外地區，只有非常、非常少的人染病」。（譯者：張佑之）1090218

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