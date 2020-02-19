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通用汽車出售泰國廠 年底前裁員約1500人

最新更新：2020/02/19 20:31

（中央社曼谷19日綜合外電報導）美國通用汽車公司（General Motors）17日宣布出售位於泰國的工廠後，泰國勞工部官員今天表示，通用汽車將於6月開始裁撤大約1500名員工，並會在今年底前完成裁員。

通用汽車17日表示，將出售東部羅勇省（Rayong）的兩間工廠給中國長城汽車（Great Wall Motor）。通用汽車撤出亞太地區市場的最新作法，還包括削減公司在澳洲和紐西蘭的業務。

泰國勞工部長顧問賈克（Jak Punchoopet）告訴路透社，根據通用汽車和長城汽車的協議，羅勇省工廠的所有員工將被裁撤。

賈克指出：「協議只包括出售工廠，並未涵蓋員工的移轉。」

他還說：「他們計畫6月裁撤汽車零件生產線的1000人，10月裁撤裝配線的300至400人。」他補充，兩座廠區的其餘員工都會在2020年底前完全裁撤。

賈克表示，通用汽車將遵循泰國勞動法規，提供遣散費給被裁員的員工，並向所有員工額外發放4個月獎金。

長城汽車是中國最大的運動休旅車（SUV）製造商之一，公司曾指出，會以泰國作為基地販售旗下車款，作為進軍全球市場計畫的一部分。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1090219

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