武漢肺炎延燒 全球航空業者今年料將損失8939億

（中央社巴黎20日綜合外電報導）武漢肺炎疫情持續延燒，國際航空運輸協會今天表示，全球航空公司今年共將損失293億美元營收（約新台幣8939億元），亞太地區的航空公司就占278億美元（約新台幣8481億元）。

法新社報導，國際航空運輸協會（IATA）理事長迪朱尼艾克（Alexandre de Juniac）說，這將是自2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）危機以來，航空旅行需求首度下滑。

國際航協表示，這是基於全年乘客需求預計下降13%進行估算的結果，其中大多是在中國市場。

迪朱尼艾克在聲明中說：「對航空業者而言，今年將是非常艱困的一年。遏止病毒傳播是首要之務。」

國際航協說，這項估計是假定2019年新型冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）發展模式類似於近20年前爆發的SARS疫情，「特徵是病例數在6個月內急劇下降，之後迅速恢復常態」。

光是中國國內市場，航空公司收益估計將損失約128億美元（約新台幣3905億元），而亞太地區以外的航空公司則將蒙受15億美元損失。

國際航協估計，武漢肺炎恐使全球航空公司共損失293億美元營收。

國際航協警告，倘若這種病毒更廣泛地傳播到亞太市場，那麼將會對其他地區的航空公司產生更大的影響。

國際航協表示，協會先前預估亞太地區的航空公司今年將成長4.8%，但如今正朝著萎縮8.2%的方向發展。

但國際航協也說，有些做法可望減輕航空業者受到的衝擊。

「政府將透過財政和貨幣政策，試圖彌補對經濟發展的不利影響。降低燃油價格可望緩解某些航空公司受到的衝擊，這取決於燃油成本對沖的方式。」

因此，很難確切評估損失多少營收會影響利潤。

然而，國際航協說，航空公司已做出削減運量甚至航線的「艱難決定」。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1090221