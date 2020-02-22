烏克蘭衛生部長願同僑民隔離 平息武漢肺炎恐慌

（中央社基輔21日綜合外電報導）烏克蘭衛生部長斯卡列茲卡今天表示，她自願花兩週時間與僑民一起隔離，試圖平息民眾恐慌。示威群眾擔憂武漢肺炎疫情蔓延，昨天攻擊從中國撤離僑民所搭乘的巴士。

為了減緩民眾擔憂，烏克蘭衛生部長斯卡列茲卡（Zoryana Skaletska）表示，她將與中國撤離的45名烏克蘭人及27名外籍人士一起接受隔離。

她說：「接下來14天，我將在同樣的條件下與他們一起在相同地方（隔離）。」

法新社報導，載著72名撤中僑民的車隊昨天前往中部波塔瓦（Poltava）地區新桑扎里（Novi Sanzhary）一間醫院，示威民眾占據道路，並向車隊丟擲石頭，擔憂這些僑民恐染上武漢肺炎，對社區居民構成威脅。

鎮暴警察搭乘裝甲車輛赴現場驅趕抗議民眾，引起警民衝突，傷及9名警察及1名平民。

基輔當局呼籲民眾冷靜，多位高階官員也趕往當地。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）敦促民眾展現團結的一面。

烏克蘭總理岡察魯克（Oleksiy Goncharuk）昨天晚上抵達衝突現場，稱這起事件「具挑釁意味」，並且是針對烏克蘭「資訊戰」的一環。

他並未詳細說明，但先前烏克蘭安全局表示，他們在業務通訊發現有關武漢肺炎的假新聞，而烏克蘭電視台也引述新桑扎里居民說法報導，他們曾收到警示簡訊。

烏克蘭內政部表示，他們已在這個約有1萬人口的城鎮加強戒備，約400名警察輪流在安置隔離僑民的醫院周圍巡邏。

內政部今天在聲明中說：「這些昨天從中國抵達的人員，包括醫師在內，都會接受觀察。新桑扎里目前情況平靜。」（譯者：黃靖貽/核稿：盧映孜）1090222