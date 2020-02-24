日媒：42國擴大出口管制 防半導體技術外流中國

（中央社台北24日電）日本共同社報導，日本、美國等42個國家已擴大管制對象，目的是加強防備相關技術與軟體轉為軍事用途及網絡攻擊，防止技術外流到中國及北韓等地。

報導指出，擴大管制對象新增可轉為軍用的半導體基板製造技術，及被用於網絡攻擊的軍用軟體等。

據分析，此舉在防止技術外流到中國及北韓等地。日本政府計畫今後加強產品及相關技術的出口手續，新管制對象也包括日本廠商擅長領域，部分企業或許受到影響。

美國和伊朗的對立導致對基礎設施及軍事系統受到網路攻擊的擔憂高漲，日本之前也傳出三菱電機及NEC遭到網攻。在採取全球性對策必要性升溫的情況下，除網路攻擊軟體外，對監視通信的技術及系統、復原數據的電子識別系統等「肉眼看不見的武器」進行管理，也被認為有必要。

這項框架稱為瓦聖納協定（The Wassenaar Arrangement），基於防止國際恐怖等安全保障的觀點，對武器及可轉為軍用的物品與技術出口進行管制，以往以常規武器及部分機床等為主。成員國除日美外，還有英國、俄羅斯、印度、韓國等。

協定規定，進行管制必須全體成員國同意，去年12月在奧地利召開的出口管理部門會議上，各國代表一致同意擴大管制對象。因此，為在日本完善所需的法律，經濟產業省等將敲定細節。

據分析，將納入出口至任何國家都須獲得許可的「管制清單」對象品種。（編輯：黃名璽/陳亦偉）1090224