義大利疫情嚴峻衝擊台商 僑胞互助找口罩

（中央社記者黃雅詩羅馬26日專電）義大利武漢肺炎案例25日飆破300例，旅義台僑瀰漫緊張氣氛。米蘭台商會長賴天福表示，他昨天連跑11家藥局都買不到口罩。羅馬台灣同鄉會則發動團購，緊急從德國調貨數千枚口罩應急。

截至26日凌晨，義大利確診感染俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）共325例，死亡11例，疫情集中在北部，米蘭所在的倫巴底（Lombardia）大區就佔240例。

賴天福表示，日前一位台灣的基督教會姐妹跨海求救，說她的義籍未婚夫要從北義大城杜林（Torino）搭機到台灣找她，但到處都買不到口罩，立刻有米蘭的台灣僑胞捐贈一打口罩快遞到杜林，讓這位準「台灣女婿」對台灣人的團結、熱情大為感動。

不過賴天福也坦言，僑團雖能互助急難，但米蘭台僑最常見問題是被扒被搶後遺失護照，台灣政府在米蘭未專設領務人員，重辦護照必須親臨600公里外的羅馬，比開車去荷蘭還遠。

賴天福表示，北義台商包括航運、海運、機具業、餐飲觀光業等，普遍都因這波疫情遭受不小衝擊，餐飲業客源必然減少，而機具商因為部分零件來自中國廠，中國疫情爆發後供應鏈也受到影響。

賴天福指出，以他自己從事的會展業為例，米蘭一年有80幾個國際大展，2、3月正是最重要的展期，2月29日米蘭原本要舉辦世界最大規模的「眼鏡展」，因疫情不斷升高已宣布延期；米蘭最知名的家具展和3月中的「冷凍空調衛浴設備展」，也分別在今晚宣布延期到6月和9月。

旅居義大利30多年的賴天福說，義大利民族性悠閒散漫，但碰到危機也很容易情緒化，所以讓台商比較困擾的是，疫情爆發後很多義大利政府的措施語焉不詳、朝令夕改。

賴天福舉例，例如眼鏡展，起初主辦單位請台灣廠商自行選擇是否繼續參展，放棄者只能退費一半，幾天後主辦單位宣布延展，規定只有當初選擇繼續參展的廠商可全額退費，讓大家覺得很不公平，結果過了一天，又改成所有人都可全額退費。

賴天福表示，會展取消連帶重創旅宿業，他昨天與義大利知名4星連鎖飯店友人閒聊，對方說光是眼鏡展延期就使該旅館損失10萬歐元（約新台幣329萬元）。西班牙巴賽隆納一家知名旅館業者也向他訴苦，一場會展喊卡，使該公司旗下30幾家連鎖旅館一天就損失百萬歐元。

米蘭台灣餐廳老闆娘瞿筱雯則表示，米蘭中國城的餐飲生意已蕭條了很長一段時間，她的餐廳位在市區黃金地段，主要接熟客與台灣團，所以之前相對衝擊較少，但北義爆發境內群聚感染後，有些台灣旅行團也臨時通知要減少人數，她希望疫情能早日過去。

位在義大利中部的首都羅馬尚無疫情傳出，但羅馬台灣同鄉會已人心惶惶，昨晚有擔任導遊的台僑主動發起口罩團購，立刻在群組引發搶購，短短幾小時就登記了數千片。

羅馬的台灣中文學校原本每週六在駐義代表處上課3小時，因應武漢疫情已停課4周，目前決定暫時改採「視訊上課」。（編輯：周永捷）1090226