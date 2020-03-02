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武漢肺炎衝擊 OECD下修今年全球經濟成長預估

最新更新：2020/03/02 21:53

（中央社巴黎2日綜合外電報導）經濟合作暨發展組織（OECD）今天將今年全球經濟成長率預估調降0.5個百分點至2.4%，為2008-2009年金融危機以來最低水準。OECD並警告，武漢肺炎將嚴重影響全球各國經濟成長。

OECD表示，最新預估是假設武漢肺炎疫情會在今年消退；但若疫情加重，「將嚴重削弱經濟成長前景」。

武漢肺炎疫情持續擴散，引發投資人擔憂消費者和企業支出將減少，導致企業獲利縮水，全球股市上週應聲大跌，資金湧向債券和其他避險資產。

根據OECD預估，去年12月最先爆發武漢肺炎疫情的中國，今年國內生產毛額（GDP）成長率料只有4.9%，較去年11月初估值減少0.8個百分點。

2月29日公布的中國2月製造業採購經理人指數（PMI）降至35.7點，遠低於景氣枯榮分水嶺50點，也是2005年有紀錄以來的最低點。

擁有36個成員國的OECD表示：「中國產出萎縮，全世界都有感。」武漢肺炎疫情持續重創製造業、貿易、觀光業和商務旅行業。

目前全球有60多國共將近9萬人確診，3000多人不治死亡，各國政府皆努力防疫，避免演變成全球大流行。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1090302

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