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歐盟機構首起武漢肺炎病例 確診員工曾赴義大利
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武漢肺炎疫情擴大 漢諾威工業展延後舉辦

最新更新：2020/03/04 20:26

（中央社記者林育立柏林3日專電）俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴大，原訂下月揭幕的漢諾威工業展將延後到7月舉行。

漢諾威工業展（HANNOVER MESSE）是全球最重要的工業展，去年有來自75國的6500家廠商參展，吸引逾20萬人參觀。近年漢諾威工業展聚焦智慧機械、物聯網和人工智慧，上銀、台達電、達明機器人等多家台商也卯足全力參展，希望獲得買家青睞。

主辦單位漢諾威展覽集團（Deutsche Messe）今天表示，根據德國政府的防疫建議，大型展覽館的所有入口必須設置溫度測量設備，並禁止來自高風險地區、或與當地人接觸過的人參觀，這些措施難以辦到，而且會妨礙商展的進行。

根據德國國家疾病防治單位羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）的定義，2019年冠狀病毒疾病高風險地區指的是中國的湖北省、伊朗的庫姆省和德黑蘭、義大利北部以及韓國的慶尚北道。

按照諾威展覽集團的規劃，原訂4月20日揭幕的漢諾威工業展，將延後到7月13日至17日舉行。

受武漢肺炎疫情影響，全球各各地都有商展被迫延期或取消，其中宣佈停辦的巴塞隆納全球行動通訊大會（MWC）、日內瓦國際車展（Geneva International Motor Show）、柏林國際旅展（ITB）都是相關領域最重要的商展。（編輯：高照芬）1090304

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