武漢肺炎飛機出不了國 全球經濟到底有多危險

武漢肺炎具有高度傳染性，對經濟的衝擊則以消費信心為起點，逐步蔓延觀光旅遊、製造業、全球供應鏈，並對金融帶來血洗式衝擊。圖為松山機場不少旅客和民眾戴著口罩進出機場。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北8日電）武漢肺炎疫情蔓延全球，不只美國聯準會緊急宣布降息2碼，經濟合作暨發展組織（OECD）更一舉將2020年全球經濟成長率預估值調降至2.4%，為金融危機以來最低水準，如臨大敵的舉動，令人憂心之餘，不免疑惑「到底出了什麼事？」

疫情引發的經濟危機並非史無前例，然而重要國際機構均嚴正示警2019年新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）將對全球經濟帶來威脅，關鍵在於中國已長成了參天大樹，其經濟果實也因全球化，透過貿易、觀光、採購等方式，滲入全球大大小小的經濟體，一旦大樹遭受「毒害」，其他國家也難以倖免。

「中國大陸已經是全球第二大經濟體，不僅是世界工廠，也是世界主要市場，對全球經濟重要性迥異於以往」，國發會近日在一份疫情對經濟衝擊報告中，解釋武漢肺炎讓全球膽戰心驚的理由。

2003年爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS），全球病例數為8096例，光是中國、香港、台灣就占了逾9成比重，如今2019年新型冠狀病毒則遍及全球90多個國家及地區，日本、韓國、德國、義大利均淪陷，全球確診人數飆破10萬人。

進一步檢視中國的經濟規模與影響力，占全球GDP比重為SARS時期的4倍、對全球經濟成長的貢獻約1.7倍。

也難怪德國知名智庫、基爾世界經濟研究所（IfW）嚴正示警，全球經濟可能重現「雷曼時刻」，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃則呼籲，針對疫情應採取全面、「毫無遺憾」的因應。（延伸閱讀：全球經濟的雷曼時刻 武漢肺炎疫情影響一次看懂）

消費信心首當其衝 觀光慘業雪上加霜

2019年新型冠狀病毒具有高度傳染性，對經濟的衝擊則以消費信心為起點，逐步蔓延觀光旅遊、製造業、全球供應鏈，並對金融帶來血洗式衝擊。

2月下旬開始，日本、韓國疫情連環爆，隨後義大利、德國、美國確診病例數迅速竄高，恐慌情緒猶如燎原之火愈燒愈旺。

當血拼、吃美食的愉悅比不上染疫的恐慌，首當其衝的便是百貨零售、餐飲業等以實體服務接觸消費者的產業，以往的商圈鬧區、排隊名店，如今門可羅雀，不只日本旋轉壽司基於防疫「不轉了」，台北知名餐廳「阿金台菜海鮮餐廳」也宣布3月1日起，無限期停業。（延伸閱讀：疫情重擊觀光旅遊產業鏈 航空飯店餐飲全面受挫）

韓國8日上午通報新增93起武漢肺炎確診病例，目前韓國境內累積確診達7134例。圖為韓國民眾排隊買口罩。（韓聯社提供）

這波被疫情「打趴」的行業中，尤以航空業傷及筋骨，許多國家為了防堵2019年新型冠狀病毒，陸續發布旅遊禁令，航空公司也因應政策，大砍航班。國際航空運輸協會（IATA）估計，今年全球航空業營收損失可能高達1130億美元。

此外，桃園國際機場停機坪上出現飛機停滿滿的「異象」，華航一封公司內部信也指出，疫情對公司營運造成雪崩式影響，比當初SARS、金融風暴都還要嚴重，道盡航空業辛酸。（延伸閱讀：華航致員工信 稱武漢肺炎雪崩式影響甚於SARS）

然而，「斷航」苦的不只是航空業本身，日本、韓國、泰國、義大利等倚重觀光收入的國家，在疫情削弱旅遊意願、航班大砍、中國觀光客驟減三重打擊之下，經濟前景更不樂觀。

世界銀行資料顯示，中國如今海外觀光支出規模達2577億美元，相較2003年SARS時期，成長約15倍；全球各國一年從陸客身上賺的觀光財，約等同台灣全年GDP規模的4成，凸顯陸客挾帶人數優勢與大手筆消費能力，早已成為觀光大國的經濟命脈。

中國剛甩斷鏈陰霾 韓國疫情升溫恐接棒

中國1月下旬疫情迅速升溫後，因其「世界工廠」地位，一度引發製造業斷鏈危機，然而中國國家主席習近平一聲令下，要求全力復工、維穩經濟，甚至端出高速公路通行費免費、研擬租稅優惠等措施，讓斷鏈危機表面上稍稍緩解。

「危機沒有完全解除，但至少沒有繼續升溫」，中華採購與供應管理協會執行長賴樹鑫表示，中國新增病例趨緩是好消息，眼前需要擔心的，反而是日韓狀況。

賴樹鑫表示，若日本、韓國疫情持續擴大，將對台灣及全球的半導體與資通訊產業產生極大的打擊，特別是手機與電腦使用的記憶體、面板供應，基本上是韓國的天下，若疫情升溫、生產受阻，上下游供應鏈勢必受到衝擊，資通產業、蘋果供應鏈都無法倖免。（延伸閱讀：疫情衝擊手機製造與需求 品牌廠緊盯復工進度）

武漢肺炎疫情衝擊全球手機產業，蘋果已示警首季財測無法達標。因中國大陸部分城市封閉性管理，評估手機組裝業者2月營收恐受影響。（中央社檔案照片）

另一方面，日本在精密化學材料領域占有舉足輕重地位，為半導體供應鏈的上游關鍵原料，賴樹鑫說，一旦疫情影響生產，恐掀起更大的供應鏈浩劫。

值得注意的是，儘管中國積極復工，湖北作為疫情重災區，又是汽車供應鏈的生產重鎮，恐讓供應鏈陷入危險邊緣。賴樹鑫表示，汽車供應鏈的關鍵零組件很多出自湖北，如今台灣部分廠商已經傳出庫存告急，日本品牌車廠營收也下滑，未來湖北地區復產情況必須密切關注。

工研院產科國際所報告也指出，若疫情續處在悲觀情境，對汽車及零組件產業衝擊重大，因為目前車廠大多將零件集中及單一化，除了重要零件，基本上無第二供應商。

疫情嚇趴 全球股匯市上沖下洗如坐大怒神

疫情傷及消費信心、讓全球供應鏈面臨斷鏈危機，這些都有跡可循，然而國際股匯市近日如坐大怒神一般，上沖下洗，美股更上演「一日天堂、一日地獄」的離奇戲碼，跌完千點再漲千點，讓人捉摸不透。

「原本疫情集中亞洲地區，歐美都在看熱鬧，如今燒到歐美，股市自然跟著重挫」，匯銀人士直指，現在國際股匯市跟著消息面在走，哪邊疫情升溫，資金就從哪邊撤離，該國股市隨之重挫，而資金四處尋找停泊標的，導致先是美元大漲、過陣子金價飆升，隨後又換日圓創新高。

儘管美國聯準會緊急宣布降息2碼，盼能穩住市場信心，匯銀人士直言「市場缺的不是資金，而是口罩」，市場資金本來就相當寬裕，如今主要國家央行陸續降息，資金與恐慌形成兩股力量，拉扯著股匯市走勢，如同一艘小船在海洋上前行，恐慌巨浪一打來，便劇烈震盪。

萬寶投顧分析師蔡明彰則說，國際股匯市上沖下洗，一方面反映市場的恐慌情緒，一方面則是許多投資人秉持「危機入市」的心態；疫情來襲前，美股、台股均處歷史高位，獲利空間不大，如今股市震盪，反成進場好時機。

不過股匯市表現難以脫離基本面，匯銀人士示警，如果疫情能在3月底前落幕，對供給、需求的影響都還能限縮在最小程度，但若延至6月底、甚至下半年，廠商再無存貨可支撐，歐美需求旺季也落空，對實體經濟的影響擴大，悲觀情緒蔓延下，金融市場恐面臨更大挑戰。（編輯：林淑媛/楊凱翔）1090308