美疾管局篩檢紕漏 德州聖安東尼奧宣布緊急狀態

（中央社聖安東尼奧2日綜合外電報導）美國德州聖安東尼奧市長尼倫柏格（Ron Nirenberg）今天宣布進入公共衛生緊急狀態，迫使聯邦當局封鎖附近一處作為隔離場所的空軍基地，直到完成更多武漢肺炎病毒檢測。

路透社報導，尼倫柏格表示，聯邦政府讓一名女性結束隔離，不料她出關後，武漢肺炎病毒檢測卻呈陽性反應，促使他做出這項決定。

美國媒體CNBC報導，尼倫柏格今天說，這名女性是撤離武漢的91名僑民之一，聯邦當局將他們隔離在聖安東尼奧-拉克蘭聯合基地（Joint Base San Antonio-Lackland）。這名女性兩次篩檢結果皆呈陰性，2月29日在美國疾病管制暨預防中心（CDC）指導下出關。

聖安東尼奧議員皆婉拒置評，不願透露緊急狀態的性質或將持續多久。

尼倫柏格在記者會上說：「遺憾的是，那名女性出關後，CDC接獲另一項檢測結果，顯示她對2019新型冠狀病毒檢測呈弱陽性反應。」他說：「作為市長，我完全無法接受CDC在還未收到全部檢測結果前，就先放人，將公眾暴露於潛在風險中。」

據聖安東尼奧都會區衛生局（San Antonio Metro Health）發布的新聞稿，這名女性2月29日結束隔離後，在下午3時前抵達機場智選假日飯店（Holiday Inn Express Airport），並到北極星購物中心（North Star Mall）逛街，在迪拉百貨（Dillard's）、塔波特服飾（Talbot's）和施華洛世奇（Swarovski）等店家逗留，並在美食廣場用餐。

發言人表示，這名女性已於凌晨2時轉送到德州傳染病中心（Texas Center for Infectious Disease）。聖安東尼奧市都會區衛生局傳染病部門官員庫里安（Anita Kurian）表示，地方官員正在追蹤據信曾與這名女性接觸過的16名購物中心人員及3名飯店人員。

發言人說，衛生局建議飯店和購物中心「用消毒水」徹底清潔。

在聖安東尼奧所在的貝爾郡（Bexar County），法官沃爾夫（Nelson Wolff）說，目前有235人在拉克蘭（Lackland）隔離。持續接受隔離的是上個月從「鑽石公主號」郵輪撤離的公民，他們預計今天出關，但地方官員要求在解除警報前，進行第3次檢疫。（譯者：黃靖貽/核稿：劉文瑜）1090303