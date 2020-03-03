更多編輯台推薦新聞：
武漢肺炎／川普拚降低疫情危機 高官揭美國防疫應變一團亂
國際

武漢肺炎／川普拚降低疫情危機 高官揭美國防疫應變一團亂

北京外國記者協會：中國史無前例地威脅外媒
兩岸

北京外國記者協會：中國史無前例地威脅外媒

郵遞區號變3加3碼 新制3日起實施
生活

郵遞區號變3加3碼 新制3日起實施

專題／武漢肺炎疫情衝擊餐飲業 掀汰弱留強生存戰
產經

專題／武漢肺炎疫情衝擊餐飲業 掀汰弱留強生存戰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
北部醫院群聚再增1例 同病房不同病室陪病家屬染疫
首頁 / 國際

美疾管局篩檢紕漏 德州聖安東尼奧宣布緊急狀態

最新更新：2020/03/03 13:15
美國武漢肺炎疫情延燒，德州聖安東尼奧（紅標處）市長尼倫柏格2日宣布進入公共衛生緊急狀態。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
美國武漢肺炎疫情延燒，德州聖安東尼奧（紅標處）市長尼倫柏格2日宣布進入公共衛生緊急狀態。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

（中央社聖安東尼奧2日綜合外電報導）美國德州聖安東尼奧市長尼倫柏格（Ron Nirenberg）今天宣布進入公共衛生緊急狀態，迫使聯邦當局封鎖附近一處作為隔離場所的空軍基地，直到完成更多武漢肺炎病毒檢測。

路透社報導，尼倫柏格表示，聯邦政府讓一名女性結束隔離，不料她出關後，武漢肺炎病毒檢測卻呈陽性反應，促使他做出這項決定。

美國媒體CNBC報導，尼倫柏格今天說，這名女性是撤離武漢的91名僑民之一，聯邦當局將他們隔離在聖安東尼奧-拉克蘭聯合基地（Joint Base San Antonio-Lackland）。這名女性兩次篩檢結果皆呈陰性，2月29日在美國疾病管制暨預防中心（CDC）指導下出關。

聖安東尼奧議員皆婉拒置評，不願透露緊急狀態的性質或將持續多久。

尼倫柏格在記者會上說：「遺憾的是，那名女性出關後，CDC接獲另一項檢測結果，顯示她對2019新型冠狀病毒檢測呈弱陽性反應。」他說：「作為市長，我完全無法接受CDC在還未收到全部檢測結果前，就先放人，將公眾暴露於潛在風險中。」

據聖安東尼奧都會區衛生局（San Antonio Metro Health）發布的新聞稿，這名女性2月29日結束隔離後，在下午3時前抵達機場智選假日飯店（Holiday Inn Express Airport），並到北極星購物中心（North Star Mall）逛街，在迪拉百貨（Dillard's）、塔波特服飾（Talbot's）和施華洛世奇（Swarovski）等店家逗留，並在美食廣場用餐。

發言人表示，這名女性已於凌晨2時轉送到德州傳染病中心（Texas Center for Infectious Disease）。聖安東尼奧市都會區衛生局傳染病部門官員庫里安（Anita Kurian）表示，地方官員正在追蹤據信曾與這名女性接觸過的16名購物中心人員及3名飯店人員。

發言人說，衛生局建議飯店和購物中心「用消毒水」徹底清潔。

在聖安東尼奧所在的貝爾郡（Bexar County），法官沃爾夫（Nelson Wolff）說，目前有235人在拉克蘭（Lackland）隔離。持續接受隔離的是上個月從「鑽石公主號」郵輪撤離的公民，他們預計今天出關，但地方官員要求在解除警報前，進行第3次檢疫。（譯者：黃靖貽/核稿：劉文瑜）1090303

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報