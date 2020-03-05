休士頓老翁推定陽性 德州隔離地外武漢肺炎首例

（中央社休士頓4日綜合外電報導）美國德州衛生官員今天表示，休士頓一名70多歲老翁驗出武漢肺炎「推定陽性」，若經疾病管制暨預防中心（CDC）確定為陽性，就是德州第一起出現在隔離地點外的確診案例。

「德州論壇報」（Texas Tribune）今天報導，這名老翁最近從國外返國，現已住院，狀況穩定。

休士頓一間公共衛生實驗室為老翁檢驗俗稱「武漢肺炎」的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19），驗出「推定陽性」（presumptive positive）結果。官員表示，已把實驗室樣本送交亞特蘭大的美國CDC確認。

德州衛生廳主管赫萊斯特（John Hellerstedt）在聲明中說：「德州出現2019年冠狀病毒疾病是疫情的重大發展，但不會改變多數德州人立即風險仍低的事實。」

如果這起推定陽性病例確診，就將是德州第12例，德州先前的病例都是在海外感染，目前全部隔離在聖安東尼奧（San Antonio）拉克蘭空軍基地（Lackland Air Force Base）。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1090305