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武漢肺炎遊埃及個案病毒溯源 確定境外染疫
首頁 / 國際

堅稱武漢肺炎確診掛零 北韓解除3600多人隔離令

最新更新：2020/03/08 13:30

（中央社首爾8日綜合外電報導）多家媒體今天報導指出，北韓已經解除3600多人的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）隔離令。武漢肺炎肆虐全球95國，確診病例超過10萬例。

法新社報導，平壤當局實施嚴格限制措施，關閉邊界，試圖避免爆發疫情，而當局也堅持境內沒有任何武漢肺炎確診病例。

根據南韓聯合新聞通訊社（Yonhap news agency），北韓官方廣播電台報導說，截至本月5日，已解除江原道（Kangwon）和慈江道（Chagang）約3650人的隔離令。

而官媒北韓中央通信社（KCNA）6日表示，380名接受「嚴格醫療監管」的外籍人士，有221人已解除隔離。

北韓因其核子及彈道飛彈計畫而招致多項國際制裁。當地醫療基礎建設薄弱，禁不起武漢肺炎爆發，分析家表示，防範未然是北韓唯一選項。

北韓領袖金正恩本月5日以親筆信「慰問」抗疫努力不懈的南韓總統文在寅。

南韓今天上午通報93起新增病例，確診病例累計7134起，為疫情源頭中國以外數量最多的國家。

根據南韓疾病管理本部數據，死亡病例新增2起，總數來到50起。

武漢肺炎蔓延全球95國和地區，確診病例已突破10萬。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1090308

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