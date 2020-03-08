世衛忙著感謝中國捐款 仍不願稱武漢肺炎大流行

世衛組織秘書長譚德塞本週表示：「除非我們確信疫情不可控制，不然為什麼要說這是大流行呢？」。（圖取自twitter.com/WHO）

（中央社倫敦7日綜合外電報導）隨著武漢肺炎四處蔓延，許多科學家認為，顯而易見，疫情已進入大流行階段；但世界衛生組織（WHO）秘書長只顧感謝中國捐款，堅稱疫情不到「不可控制」，就稱不上大流行。

美聯社報導，俗稱「武漢肺炎」的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）在義大利、伊朗、韓國、美國等地病例激增，許多科學家認為全球顯然已進入「大流行」階段。

然而，世衛組織迄今仍不願形容疫情已來到這種階段，還說「大流行」（pandemic）一字或許會讓大家更如驚弓之鳥，一些國家甚至會因此嚇壞，導致對控制疫情喪失希望。

世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）本週表示：「除非我們確信疫情不可控制，不然為什麼要說這是大流行呢？」

譚德塞對疫情評估保守，對中國捐款卻是不吝言謝，今天他在推特寫道：「來自＃中國的好消息，他們要捐給＃世衛組織2千萬美元，協助全球對抗2019年冠狀病毒疾病疫情。我誠摯感謝代表習近平主席傳達這個好消息的（中國駐聯合國日內瓦辦事處）陳旭大使，也誠摯感謝中國政府與人民。」

中國駐聯合國日內瓦辦事處也發布新聞稿指出，陳旭向譚德塞通報中國決定捐款世衛組織2千萬美元（約新台幣6億元）支援世衛開展打擊疫情的國際合作，幫助開發中國家提升應對疫情的能力，加強公共衛生體系建設。

新聞稿指出，譚德塞感謝並「高度讚賞」中國，在疫情關鍵時刻，向其他開發中國家慷慨解囊、及時伸出援手，並表示將與中方繼續加強協調合作，推動國際疫情防控合作。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1090308