武漢肺炎發燒 日韓亞非洲疫情一次掌握

（中央社首爾9日綜合外電報導）武漢肺炎疫情發燒，韓國今天通報確診增加165例至7478例，死亡維持53例，確診人數有趨緩跡象。防範疫情擴散，日本職業棒球原訂20日開幕將延期，伊朗釋放約7萬名囚犯。

韓國疾病管理本部上午通報，境內武漢肺炎確診人數較8日下午4時新增69例，加上今天下午新增數96例，累計今天單日通報新增確診數共165例。死亡則維持53例。駐韓美軍基地則新增第8例確診，為韓國籍勞工。

●文在寅：勿掉以輕心

韓國2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）每日確診人數有趨緩跡象。不過，韓國總統文在寅今天表示，現階段不能太過樂觀，態度較先前謹慎許多。

●大邱新天地教友251人未採檢

爆發武漢肺炎群聚感染的新天地教會大邱分會教友目前仍有251人未接受採檢。大邱市政府今天對未依行政命令接受採檢的教友下達最後通牒，若今天內未接受採檢，將逕行告發。

●日本北海道累計108例

日本放送協會（NHK）報導，日本北海道累計108例武漢肺炎，仍是日本47個都道府縣之冠。

根據NHK自行統計，日本截至今天晚上，境內共有1215例武漢肺炎，包括境內感染505例、搭乘政府包機返國的14例，及鑽石公主號上人員696例。死者16例，包括境內9例，鑽石公主號7例。

●日本職棒拚4月中開幕

受到武漢肺炎疫情延燒，日本職業棒球12支球團今天緊急研商決定，原訂20日正式開幕將延期。日本棒球機構（NPB）會長齊藤惇說，會持續參考專家意見，希望能在4月中旬開幕。

日本棒球機構（NPB）和日本職業足球聯賽（J.League）共同設置的專家小組上午已建議，職棒開幕及足球聯賽恢復例行賽最好延期。NPB會長齊藤惇與J.League主席村井滿，都表達可能延期的看法。

日本放送協會（NHK）報導，日本職棒12支球團下午在東京都內舉行臨時會議，面對武漢肺炎疫情延燒，商議開幕相關事宜。由於專家建議延期，12支球團代表在會中決定延期，以4月中開幕作為目標。

12支球團代表將於12日再度開會，商議正式的開幕日期。日本職棒上一次延後開幕，是2011年發生311大地震後。

●日本嚴控中韓入境

日本政府為因應境內武漢肺炎疫情延燒，從今天零時起對來自中韓人士祭出新措施，上午從韓國飛抵成田機場的首班機上僅有8人搭乘，在經過檢疫後，需在自家等場所「待命」2週。

●伊朗武漢肺炎死亡破200例

伊朗今天通報過去24小時新增43起武漢肺炎死亡病例，死亡總數達到237人；確診數新增595例，全國累積7161例確診。另外，有鑑於疫情持續擴散，伊朗已釋放約7萬名囚犯。

●馬紹爾祭旅行禁令

台灣太平洋邦交國馬紹爾群島（The Marshall Islands）已採取激進措施，禁止所有航空旅客入境兩週，以防止武漢肺炎入侵。

●新加坡確診累計160例

新加坡今天新增10起武漢肺炎確診病例，確診累計160例，已成為星國最大感染群的裕廊戰備軍人協會俱樂部私人晚宴則有36例確診。

●馬來西亞武漢肺炎病例破百

馬來西亞衛生總監諾希山宣布，馬來西亞今天新增18例武漢肺炎確診病例，目前累計病例衝破100例達到117例，其中有2名病患情況嚴重，目前已經在加護病房治療。

●曼谷考山路停辦潑水活動

武漢肺炎延燒，泰國首都曼谷具代表性的考山路商圈今天宣布停辦今年的潑水節活動。全泰國各地有些全面取消活動，有些則是取消潑水和娛樂活動，但保留宗教儀式。

●莫迪恐取消訪問孟加拉

在孟加拉昨天證實出現3起武漢肺炎確診病例後，印度高層官員透露，總理莫迪可能取消17日赴卡達（Dhaka）出席孟加拉國父拉曼百年誕辰紀念活動。

●沙烏地阿拉伯對9國設旅行禁令

沙烏地阿拉伯官媒引述內政部消息來源報導，指因對武漢肺炎有所擔憂，沙國對9國祭出旅遊禁令，禁止公民居民前往，也禁止來自這9國或過去14天曾赴這9國的民眾入境。

這9個國家包括阿拉伯聯合大公國、科威特、巴林、黎巴嫩、敘利亞、韓國、埃及、義大利、伊拉克。

●埃及出現非洲地區死亡首例

埃及衛生當局指出，境內一名德國遊客因為感染武漢肺炎而在今天病逝，這是非洲地區通報的首起武漢肺炎死亡病例。

●奈及利亞出現第2例確診

奈及利亞衛生部長尹漢奈爾（Osagie Ehanire）今天在推特上表示，該國出現第2起武漢肺炎確診病例。。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1090309