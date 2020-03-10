治癒美首例醫師：武漢肺炎輕症可在家康復

（中央社記者周世惠舊金山9日專電）成功治癒美國第一例武漢肺炎確診病例的醫師狄亞士（Dr. George Diaz）表示，「多數感染武漢肺炎的人會是輕症，不需要到大醫院，也無需住院」。

「對於低風險的人，沒有必要在這個時間點做什麼事，而是當身體不舒服的時候待在家。」狄亞士8日在福斯新聞頻道（Fox News）「美國新聞總部」（America’s News HQ）節目上作上述表示。

狄亞士治療過美國首例2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例。

一名住在西雅圖35歲單身男子，於去年11月旅行武漢，今年1月15日返美，正好是美國3大機場實施對武漢直航班機旅客篩檢的前兩天；1月19日男子住進當地普羅維登斯醫療中心（Providence Regional Medical Center），成為美國第一例感染武漢肺炎病患。他的病情好轉後出院，在家隔離休養。

狄亞士是普羅維登斯醫療中心感染科的部門負責人（Section Chief）。醫療團隊把美國首例確診的治療過程發表於1月31日出版的新英格蘭醫學期刊（New England Journal of Medicine）。

狄亞士解釋，他的團隊致力於「區分」低風險、可居家康復的人，和那些高危險、也就是原本身體有疾病、健康狀況不佳者和60歲以上的族群。

狄亞士的做法是，依照病症做風險評估將病人分流，由醫護人員追蹤狀況。

他說：「把病人導入電話問診的遠距離醫療計畫，因此我們能夠監督他們在家的呼吸狀況和生命跡象，確保他們的病情不會惡化，尤其是針對60歲以上有健康問題的高風險群。」

狄亞士在訪問中提到，醫學人員尚無法指出原因，為何銀髮族和免疫系統不佳的人，在面對武漢肺炎的風險高過於對抗一般季節性流感，「嚴重很多」。

狄亞士表示，可以確定的是，當高風險的族群被感染時，幾乎都進到醫院的加護病房、死亡率也最高。

截至今天，華盛頓州至少通報了22起武漢肺炎病故，風暴圈來自該州柯克蘭（Kirkland）當地的生命護理中心（Life Care Center of Kirkland），有19人確診死亡，這是美國第一家院內感染的長照機構，住戶屬於年長、原有疾病的高風險族群。

狄亞士同意美國疾病管制暨預防中心（CDC）不用戴手術型口罩的建議，「CDC說得很清楚，一般人走在路上感染的風險很低，不建議購買和戴口罩」。（編輯：馮昭）1090310