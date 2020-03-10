原油價格戰 沙烏地俄羅斯互不讓步

（中央社倫敦10日綜合外電報導）石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）聯盟上週談判破裂，俄羅斯強力回應沙烏地阿拉伯掀起的石油價格戰，造成世界前幾大原油出口國之間產生持久裂痕，俄沙兩國準備進行持久戰。

俄國最大石油生產企業下個月將大幅提高產油量，能源部長諾瓦克（Alexander Novak）表示，俄國將保住在出口市場中的市占率。俄國石油市占率受到沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）大幅降價的威脅。

儘管這一衝突帶來毀滅性影響，造成自1991年波斯灣戰爭結束以來原油價格最大跌幅，石油公司估值蒸發數千億美元，以及依賴資源的國家債券殖利率飆升，但是克里姆林宮仍毫不退縮。

這還只是戰鬥的第一天。這兩大油國若長期鬥爭，各自試圖盡可能多產油來讓對手感受到價格暴跌的最大痛苦，則可能對生產世界上最重要商品的石油業造成持久損害。

國際能源總署（IEA）執行董事比羅爾（Fatih Birol）說：「在石油市場中玩俄羅斯輪盤，可能會產生嚴重後果。」

比羅爾說，伊拉克、安哥拉和奈及利亞等國家的穩定可能會受到威脅，而若干依賴石油出口的國家則可能難以負擔基本的醫療健保支出。美國頁岩油熱潮可能會結束，隨著公司陷入財務困境，產量也將下降。

諾瓦克在莫斯科一場政府會議上的演說，似乎是在反駁對當前危機的批評。根據聲明，諾瓦克說，俄羅斯一直贊成維持現有的減產協議，但OPEC反而選擇提高產量，為爭奪市占率而開戰。他還表示，他的國家不會屈服於價格壓力。

諾瓦克昨天在政府會議上說：「俄羅斯石油業擁有優質的資源基礎和足夠的財務彈性，可以在任何預測價格水準上保持競爭力，並保持市占率，」

一位知情人士說，一旦目前OPEC+間限制原油產量的現行協議於3月底到期後，俄羅斯最大的石油公司俄羅斯石油公司正計劃提升石油產量。

當被問到俄羅斯石油公司增加產量速度可以多快時，這位知情人士說，消息靈通的分析師估計可能在一到兩週內每日增加30萬桶。這將足以補足俄羅斯在OPEC+協議下減少的產量，還會提高一些。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1090310