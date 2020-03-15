武漢肺炎防疫 自沙烏地副朝返土耳其數千人隔離

（中央社記者何宏儒安卡拉15日專電）至少5300名完成穆斯林副朝的土耳其公民14日自沙烏地阿拉伯返國，因土耳其武漢肺炎確診第6例一週內剛副朝返國，引發關注。當局宣布，14日返國的信徒已悉數隔離。

穆斯林的朝覲季始於伊斯蘭教曆的10月1日，為期70天，教曆12月為正式朝覲月，日期定在8日至12日，稱為「大朝」或「正朝」，其他時間的朝覲就是「小朝」或「副朝」。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，宗教事務局（Diyanet）局長埃爾巴西（Ali Erbas）今天表示，至少有5300名完成副朝的信徒於14日從沙烏地阿拉伯回到土耳其。他警告副朝返國的穆斯林務必更加小心因應可能的疫情爆發。

衛生部長克扎（Fahrettin Koca）今天中午在推特發文指出，完成副朝而於14日返國的所有人員已在安卡拉和康雅省（Konya）的學生宿舍中進行隔離，「疑似病例一抵達（土耳其）就被收治到醫院並且進行檢測」。衛生部尚未公布人數和相關檢測結果。

克扎於14日深夜宣布，一名完成副朝的土耳其公民於一週內返國後，經檢測確診感染武漢肺炎，成為境內確診第6例。

「每日晨報」（Daily Sabah）網站今天報導，完成副朝而自沙烏地阿拉伯返土耳其，並在安卡拉和康雅省遭到隔離的人數約有1萬330人。

青年與體育部指出，返國的這些信徒都住進專門進行隔離的學生宿舍中。

土耳其教育部於12日宣布各級學校自16日起停課2週，大學停課3週。

土耳其於11日通報俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診首例為一名剛從歐洲返國的男性患者，13日又通報首例病患的4名家屬確診感染。克扎深夜公布出現第6起確診病例，這名病患與先前確診病例沒有關連。（編輯：周永捷）1090315