副朝返土耳其被隔離 安卡拉省長：5人有症狀

（中央社記者何宏儒安卡拉15日專電）土耳其已通報6起武漢肺炎確診病例，14日隔離逾5300位完成穆斯林副朝而自沙烏地阿拉伯返國的公民。安卡拉省長沙辛今天視察後表示，在安卡拉隔離者有5人出現症狀。

穆斯林的朝覲季始於伊斯蘭教曆的10月1日，為期70天，教曆12月為正式朝覲月，日期定在8日至12日，稱為「大朝」或「正朝」，其他時間的朝覲就是「小朝」或「副朝」。

於14日進行隔離的逾5300人有一部分安置在土耳其高等教育學貸與宿舍管理機構位在安卡拉大學湖濱校區（Golbasi Ankara University Campus）內的宿舍中。

沙辛（Vasip Sahin）今天視察後在校區入口處告訴記者，安卡拉省已經協助隔離1800人，今晚還會再安置1700人。他表示，目前其中有5人出現症狀，已經轉送到專屬隔離醫院布拉克醫院（Zekai Tahir Burak Hospital）。

在安卡拉隔離者分布在3處學生宿舍中，湖濱校區為其中之一。隔離人員在飛機上已經先進行篩檢。

沙辛表示，採單人房實施隔離，「自從隔離第一位公民以來就建立的危機中心持續不斷地在運作」。他強調，相關作法不意味隔離者就是病患，而是為了將即使只是最細微的風險也予以摒除，「若再有其他人出現任何症狀，進駐這裡的官員將會介入處理」。

宗教事務局（Diyanet）局長埃爾巴西（Ali Erbas）今天指出，至少有5300名完成副朝的信徒於14日從沙烏地阿拉伯回到土耳其。衛生部長克扎（Fahrettin Koca）稍早在推文指出，14日返國的所有人員分別在安卡拉和康雅省（Konya）的學生宿舍中進行隔離。

土耳其於11日通報俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診首例，這名男性患者剛從歐洲返國，13日又通報首例的4名家屬確診感染。克扎14日深夜公布一名於一週內完成副朝返國的公民確診，成為境內第6起確診病例。（編輯：陳彥鈞）1090316