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原措施未奏效 菲律賓呂宋全島實施強化社區隔離

最新更新：2020/03/16 16:48

（中央社記者陳妍君馬尼拉16日專電）由於原本在大馬尼拉實施的社區隔離並未見效，菲律賓總統發言人帕內洛今天宣布，即刻將社區隔離擴大到呂宋島全境，並實施「強化社區隔離」以防堵武漢肺炎疫情擴散。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，在強化社區隔離（enhanced community quarantine）下，呂宋全島將對「所有住戶實行嚴格的家庭隔離，暫停運輸，管制食物和基本服務的提供，將有更多制服人員（軍警）執行隔離措施」。

帕內洛告訴有線電視新聞網（CNN）菲律賓台，17日起，呂宋島公司行號和銀行將暫停營運，民眾可在自動提款機領錢，超市也將繼續營運，以確保民眾食物供應無虞。

菲律賓全境包括呂宋島、維薩亞斯群島（Visayas）、民答那峨島三大島群，菲國首都馬尼拉市和大馬尼拉地區位於呂宋島。

菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）12日晚上宣布，為防堵武漢肺炎疫情，15日起將在大馬尼拉地區實施一個月社區隔離。

今天是大馬尼拉實施社區隔離後首個上班日，但住在外省的民眾仍可進入大馬尼拉地區上班，進入大馬尼拉的多個檢查站車潮擁堵，不少菲國民眾在社群媒體質疑社區隔離作用。

由於原本措施未見效，帕內洛（Salvador Panelo）和菲國內政部長安約（Eduardo Año）稍早都建議杜特蒂，應把社區隔離改為大馬尼拉「全面封城」，以防止疫情繼續擴散。

截至目前，菲律賓通報140例2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，12人死亡。（編輯：韋樞）1090316

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