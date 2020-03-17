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防堵武漢肺炎 印尼暫取消免簽及落地簽

最新更新：2020/03/17 22:45

（中央社記者石秀娟雅加達17日專電）為控制肺炎疫情，印尼自20日零時起暫時禁止所有外國旅客免簽、落地簽、外交簽證及公務簽證等方式入境，為期1個月；入境印尼必須申請符合旅行目的的簽證，並出示健康證明。

印尼外交部長勒特諾（Retno Marsudi）今天宣布為防範2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）擴散的暫時性管制入境措施。

印尼外交部指出，自20日起所有入境印尼的旅客，必須持有向各地大使館申請、符合旅行目的的簽證，同時必須出具各國家衛生當局提供的健康證明，未來1個月內不得用免簽、落地簽或外交及公務簽證等方式入境，未來將視疫情發展狀況再檢討相關規定。

印尼自20日起也將禁止過去14天內曾到伊朗、義大利、梵蒂岡、西班牙、法國、德國、瑞士、英國等國家的旅客入境。

隨著武漢疫情在各國延燒，印尼已陸續實施多項入境限制措施，目前仍未解禁，包括停發免簽及落地簽給中國旅客、禁止14天內曾赴中國、伊朗德黑蘭等城市、義大利倫巴底大區（Lombardy）等地以及韓國的大邱（Daegu）等城市的旅客入境。

另外，印尼總統佐科威（Joko Widodo）日前宣布成立因應疫情的快速反應小組，由國家災害應變總署署長多尼（Doni Monardo）領導，將疫情定義為非自然的全國性災難。多尼指出，政府以面對緊急災難的方式處理疫情的作法，初步將持續至5月29日。（編輯：韋樞）1090317

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