疫情衝擊日本經濟 減稅呼聲四起安倍未明言採納

（中央社記者楊明珠東京17日專電）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情蔓延，對日本經濟造成衝擊。日本朝野政黨有人提議調降消費稅率以刺激景氣，但日本首相安倍晉三沒明言此事。

疫情衝擊日本經濟愈來愈嚴重，日本政府與執政黨正加速研擬大規模的經濟對策，等2020年度（今年4月1日起的財會年度）預算案過關，再補編大型追加預算。安倍14日在記者會說：「將提出新思維的對策。」

部分日媒報導，安倍並沒否認將對企業實施減稅、調降消費稅率。

日本去年10月才將消費稅稅率由8％調漲為10％。

日本時事社報導，安倍昨天在參議院預算委員會上表示，當務之急是防止疫情擴大。為了讓經濟重返成長的軌道，一定要提出果敢的對策才行。

日本政府這次為了防止疫情擴大，呼籲民間盡量不要舉辦活動卻導致消費低迷。為刺激消費，日本政府內部研擬拚經濟的方案，包括給有小孩的家庭補助3萬日圓（約新台幣8500元）等方案。

時事報導說，傳2020年度預算補正（追加）時，可能提出對市場注入巨資，規模可望超過受到金融海嘯衝擊時2009年4月所提的經濟對策（國費15.4兆日圓）。

日本政府原本期待今年夏天的東京奧運暨帕運能刺激消費，但現在能否如期舉辦，情況未明，日本政府與執政黨開始摸索以減稅來提升景氣的方法。政府在對中小企業紓困方面，考慮用於投資設備的固定資產稅可減稅等方法。

此外，執政黨自民黨籍部分國會議員甚至提出讓消費稅率暫時由10％降為0％的建言。

但是消費稅調降的話，日益擴增的社會保障（社會福利）費、教育無償化的財源將形成大洞。短時間更改消費稅率的話，將對零售店、外食產業的事務作業等將造成大負擔。

日本副首相兼財務大臣麻生太郎說：「一律減稅並無法刺激消費。」財務省（財政部）內部也認為一律減稅不切實際。

不過，安倍表示，會參考自民黨內年輕國會議員的提議，考慮各種可能性。

時事報導說，朝野政黨有些幹部陸續提出調降消費稅率的想法，自民黨、立憲民主黨對此採慎重看法，但國民民主黨、共產黨則是贊成減稅。

對於自民黨內有人建議調降消費稅率，自民黨幹事長二階俊博昨天在記者會上說：「假如說消費稅率調降了，那麼何時恢復稅率呢？誰要負責呢？」

自民黨政調會長岸田文雄說：「並非有意要逃避討論此事，但實在有難度。」岸田對於調降消費稅率一事態度消極。

立憲民主黨幹事長福山哲郎對媒體表示，各種選項都不能排除，但就優先順位來說，對中小企業等的紓困才是當務之急。

日本共產黨書記局長小池晃昨天在記者會上說：「消費稅率調漲到10％是景氣惡化的導火線。在野黨一致認為應該減稅。」

國民民主黨則是在上週研擬經濟對策草案，內容記載將消費稅最長2年之內由10％減至5％。

根據預估，日本2020年度一般會計稅收比2019年度預算增1.6％，為63兆5130億日圓。消費稅將首度逾20兆日圓，超過所得稅，成為最大的稅目。（編輯：陳永昌）1090317